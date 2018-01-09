Сайт Сбербанка «Активный возраст» посетило более миллиона человек

Более 1 млн. пользователей посетило специальный сайт Сбербанка для людей старшего возраста «Активный возраст» за два месяца. Такие показатели посещаемости ресурса для возрастной аудитории достигнуты впервые в России.

На платформе «Активный возраст» публикуются рассказы об активных пенсионерах, полезные советы, можно пройти онлайн-курсы «Современные технологии», «Профессиональное развитие», «Дача: сад мечты». Здесь также можно узнать на какие кинопремьеры и выставки стоит сходить, в специальном разделе сайта предусмотрена возможность записи на приём к врачу. Кроме того, «Активный возраст» — это бесплатная карта МИР для получения пенсии, повышенные ставки по вкладам, льготный тариф мобильного банка и повышенные бонусы СПАСИБО.

«Активный возраст» от Сбербанка – это первая «экосистема» банковских и небанковских сервисов, выстроенная вокруг потребностей старшего поколения. «Наши клиенты — люди, которые хотят жить активной жизнью после выхода на пенсию, и мы помогаем им в этом. Банк становится не просто финансовым партнером, а партнёром человека по жизни, помогающим решать важные задачи каждый день, — отметил вице-президент, директор по маркетингу Сбербанка Владислав Крейнин. - Это только начало большой истории «Активный возраст», мы хотим изменить восприятие о пенсионерах, это долгий процесс, к которому мы готовы».

Федеральная рекламная кампания «Активный возраст», демонстрирующая новый взгляд на пенсионеров и людей предпенсионного возраста, стартовала в октябре 2017 года. Охват рекламной кампании составил 10 млн на ТВ, 6 млн в интернете и 2,6 млн в печатной прессе, на YouTube ролик посмотрели 2 млн пользователей, а сайт «Активный возраст» в период кампании посетили более 1 млн уникальных пользователей. В кампании также приняли участие актриса и политик Мария Кожевникова, актриса Екатерина Климова, певец Дима Билан и многие другие.

По данным Пенсионного фонда РФ, в России сегодня зарегистрировано 35,6 млн пенсионеров по возрасту. 31,5 млн из них обслуживаются в Сбербанке.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.