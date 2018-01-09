Более 200 тысяч рублей присвоила работница центра социального обслуживания в Иркутской области

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Слюдянский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении заведующей отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Слюдянского района». Женщина, используя свое служебное положение, похитила деньги путем обмана и злоупотребления доверием.

Прокуратура установила, что женщина фиктивно трудоустроила в бюджетное учреждение свою знакомую, от имени которой составляла недостоверную документацию о посещении граждан на дому и оказание им социальной помощи, прикладывая к ним квитанции об оказании услуг.

На основании составленных табелей учета рабочего времени и отчетов о работе, из фонда оплаты труда на находящуюся в распоряжении обвиняемой банковскую карту фиктивно трудоустроенной знакомой обвиняемой было перечислено более 222 тыс. руб.

Приговором суда обвиняемая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения), ей, с учетом семейного положения и других обстоятельств, назначено наказание в виде штрафа в размере 140 тыс. руб, пишет пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Прокуратурой района готовится исковое заявление о взыскании с обвиняемой незаконно полученных денежных средств.