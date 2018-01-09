Миллион рублей украли на Иркутском вокзале у жителя Бурятии

Фото: podhod24.ru

Сотрудники патрульно-постовой службы Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» и оперативники уголовного розыска отдела полиции No1 задержали подозреваемых в краже крупной суммы денег у жителя Республики Бурятия.

Ночью 5 января 62-летний мужчина, приехавший из Улан-Удэ, обратился в полицию с заявлением, что в одном из кафе, расположенном вблизи железнодорожного вокзала Иркутска, у него была похищена барсетка с деньгами. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы в процессе проверки этой информации просмотрели записи камер видеонаблюдения в кафе и установили, что неизвестный злоумышленник воспользовался, тем, что потерпевший в какой-то момент задремал за столиком, и похитил его сумку, в которой находился миллион рублей.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Вскоре подозреваемых обнаружил и задержал экипаж патрульно-постовой службы. Главным подозреваемым оказался 41-летний ранее неоднократно судимый мужчина, который только в декабре прошлого года освободился из мест лишения свободы.

Его сообщник также рассказал оперативникам все подробности похищения барсетки. Большая часть украденных денег у задержанных изъята и возвращена законному владельцу.

В настоящее время следователи собирают доказательственную базу, опрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, главный подозреваемыйсейчас находится под арестом.

За совершение кражи в особо крупном размере законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет с выплатой штрафа в миллион рублей.