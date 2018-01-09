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На 2,2% выросла погрузка на ВСЖД в 2017 году

9 января 2018

По итогам работы в 2017 году показатель погрузки достиг 64,8 млн тонн. Прирост к аналогичному показателю 2016 года составил 2,2%. 

<p>Фото: tessa-sklad.com</p>

Фото: tessa-sklad.com

По сравнению со значениями 2016 года произошло увеличение погрузки химикатов на 33,5%, цветных металлов – на 12,1%, промышленного сырья – на 4,7%, каменного угля – на 4,3%, железной руды – на 3,8%, продукции предприятий лесопромышленного комплекса – на 1,2%, бумаги – на 0,9%.

Вместе с тем, по ряду номенклатур отмечено снижение. Так погрузка строительных грузов снизилась – на 17,7%, а нефтяных грузов – на 4%.

По оперативным данным грузооборот в 2017 году увеличился по сравнению с 2016 годом на 6,7% и превысил 253,6  млрд тонно-километров.


<p>Фото: tessa-sklad.com</p>
/ СИА /
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