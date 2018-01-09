Иркутский аппарат бизнес-омбудсмена помирил предпринимателя и региональное Министерство имущественных отношений

Работники аппарата бизнес-омбудсмена помогли заключить мир между Министерством имущественных отношений Иркутской области и местным предпринимателем, чей павильон планировалось снести.

Хозяин павильона, обратившийся за помощью к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Иркутской области, арендовал земельный участок в Ленинском районе областного центра. Владелец бизнеса рассказал, что министерство имущественных отношений обратилось в Арбитражный суд с требованием расторгнуть договор аренды. При этом один из аргументов властей заключался в том, что в павильоне якобы ведется нелегальная торговля алкоголем. Однако доказать это Минимущество не смогло.

Тем не менее, по закону власти имеют право расторгнуть договор аренды с предпринимателем в одностороннем порядке. Юрист аппарата бизнес-омбудсмена Ольга Канышева, собрав материалы дела, представила министру Владиславу Сухорученко позицию Уполномоченного, напомнив, что в мае 2017 года на Совете по малому и среднему предпринимательству при правительстве региона были приняты рекомендации министерству и органам местного самоуправления не расторгать договоры аренды с собственниками павильонов, если их владельцы не нарушали законодательство о торговле алкоголем свыше 16,5% в последние два года.

В результате представители Минимущества отказались принять участие в судебных заседаниях и дело осталось без рассмотрения. Предприниматель может продолжать занимать участок и работать в прежнем режиме.