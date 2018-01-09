Иркутяне могут принять участие в благоустройстве города

Фото: mosinzhproekt.ru

Для подачи предложений необходимо составить обращение в свободной форме и приложить схему расположения территории. Также можно указать собственные предложения по благоустройству.

Работа по составлению карты территорий, нуждающихся в благоустройстве, продолжается в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Предложения от жителей по включению общественных пространств (скверов, набережных, бульваров, парков) принимают в администрации города до 9 февраля. Территории, которые войдут в программу, будут определены путем открытого голосования горожан в марте 2018 года. Об этом сообщил заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Александр Ким.

В Правобережном округе можно обратиться в управление ЖКХ: ул. Марата, 14, каб. 412, тел. 52-04-33, Пустовалова Наталья Владимировна.

В Октябрьском – в отдел коммунального хозяйства управления ЖКХ: ул. Декабрьских Событий, 27, каб. 28, тел. 52-03-20, Ищенко Марина Витальевна.

В Свердловском – в отдел жилищного хозяйства управления ЖКХ: ул. Терешковой, 24, каб. 407, тел. 52-03-54, Предеина Татьяна Владимировна.

В Ленинском – в управление по работе с населением: ул. Маршала Говорова, 3, каб. 25, тел. 52-03-43, Арцибашева Наталья Николаевна.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в августе 2017 года был организован прием предложений для составления перечня неблагоустроенных территорий города Иркутска. На данный момент сформирован перечень из 284 общественных территорий.