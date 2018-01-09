МЧС: итоги новогодних и рождественских праздников

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В праздничные дни с 1 января на территории Иркутской области чрезвычайных ситуаций не произошло. 111 раз реагировали подразделения на оперативные события.

С начала года в Приангарье зарегистрирован 81 пожар, на которых травмированы были 9 человек, 10 человек погибли, 31 гражданин был спасен.

В целях обеспечения готовности к реагированию на оперативную обстановку в выходные и праздничные дни подразделения РСЧС продолжают функционировать в режиме «повышенной готовности».

На территории области прошло более 3,5 тысяч праздничных мероприятий. На всех объектах с массовым пребыванием людей были задействованы более 5-ти тысяч человек и 2-х тысяч единиц техники. На открытых площадках к работе привлекалось 38 оперативных групп.

На 165-ти объектах малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность в выходные и нерабочие праздничные дни, проведен комплекс дополнительных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.