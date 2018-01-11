Популярные финансы. 10 лучших цитат иркутян за 2017 год

Почему Андрей Гедеон считает зарубежные кредиты привлекательными, а Сергей Маяренков не доверяет банковским вкладам? За что Юрий Яшников уважает Германа Грефа, и как Роман Буркало жил с 15-ю кредитами одновременно? SIA.RU вспомнил 10 лучших цитат прошлого года.

Андрей Березной, директор ПАО «МТС» в Иркутской области: «За что надо ценить кризисы – за возможность расти над собой»

«Телеком-отрасль одной из последних отреагировала на стагнацию в экономике: доллар и евро «подскочили» в цене, а операторы не изменили цены на связь, несмотря на то, что мы закупаем оборудование в валюте. Из-за этого работа телеком-бизнеса обострилась, стало сложнее зарабатывать. Я сейчас говорю в целом об отрасли – изменения внешней среды коснулись всех операторов.

Что касается лично меня, то я за этот кризис стал умнее, гибче, адаптивнее. Собственно, это то, за что надо ценить такие встряски – за возможность расти над собой».

Светлана Козырина, генеральный директор Бюро маркетинговых решений «УМ»: «Для меня важна скорость реакции»

«Я – человек импульс. Для меня важна скорость реакции мира. Когда мне потребовался банк, я не особо вдавалась в подробности, поскольку понимала, что ценник у всех примерно одинаков. Как только на моих руках появились уставные документы, кто-то из коллег «сдал» мои контакты банку МДМ (говорят, ранее этим грешил Пенсионный фонд России). Таким образом, по мне «горячей» прошелся речевой скрипт сотрудника с «холодного» обзвона, и через день я уже была в головном офисе и открыла там расчетный счет. На старте всё было относительно неплохо, но мне много и не требовалось».

«У нас очень смешная история ипотеки. Однажды моя хорошая знакомая попросила меня поручиться за неё по жилищному займу, но я ей в этом отказал. А спустя несколько лет женился на ней. Тогда я был единственным из пяти человек, кто отказался за нее поручиться в Сбербанке, а теперь живу в этой квартире и плачу уже другую ипотеку в Росбанке.

Стараюсь гасить досрочно, но такая возможность редко выпадает, потому что процентная ставка в России – это ростовщичество под залог недвижимости, а никак не ипотека».

«Когда я приезжаю в Польшу и вижу наш российский Сбербанк, который дает кредит под 4,7% годовых, я начинаю что-то не понимать. Даже (при моем отрицательном отношении кредитам) думаю, – а почему бы мне здесь, в польском отделении, не прокредитоваться под 4,7%? За рубежом, при их низких процентных ставках, есть смысл брать кредит, даже на машины. В Европе все сидят на кредитах, но им не составляет такого труда их выплачивать, как россиянам. Нет такой системы, чтобы взять займ для погашения кредита: просто работают и платят. Есть в этом, на мой взгляд, что-то несправедливое: складывается ощущение, что нашему государству просто нужно выкачать побольше денег из людей».

«Несколько лет назад я читала лекцию в БГУ для студентов второго курса, и там была студентка, которая планировала после окончания университета приобрести автомобиль за 500 000 рублей. У нее было три года для того, чтобы накопить нужную сумму, и мы начали рассматривать варианты, как выгоднее ей было это сделать. Вариант первый: просто путем сбережения средств, ей следовало откладывать в месяц 13 890 рублей в течение трех лет. Но так как сумма, которую она могла откладывать в месяц, составляла лишь 9 000 рублей (с зарплаты и со стипендии), мы рассмотрели второй вариант: если 9 000 рублей откладывать примерно под 12% годовых (тогда были такие ставки), то у нее на счету за три года накопится 510 000 рублей. Используя второй вариант, девушка собственных средств в покупку автомобиля вложит всего 324 000 рублей, а остальная сумма, 176 000 рублей, будет капитализирована за счет процентов. Вариант третий – ничего не откладывать и через три года купить машину в кредит и выплачивать его три года. В итоге банку будет выплачено 750 000 рублей (20 000 рублей взнос по кредиту в месяц).

Вот вам какой вариант предпочтительнее? Купить автомобиль за 500 000 рублей, 324 000 рублей или за 750 000 рублей. Выбор всегда за нами. Но не все это понимают, многие живут эмоциями, и мозг у людей уже давно запрограммирован на потребление».

«Я хорошо помню длинные очереди к кассам Сбербанка, эти маленькие окошки – наследие советских сберкасс. То, что с ним произошло в последние годы – это невероятная революция. Я это связываю с личностью Германа Грефа – передового руководителя, который смог вывести такую махину на новый уровень. Меня, как клиента, очень радует этот прогресс – особенно возможность пользоваться мобильным приложением банка и электронными переводами. Я вижу, что сейчас в обществе уже считается, что, если у тебя нет карты Сбербанка, мобильного приложения, и тебе нельзя перевести деньги 'в несколько кликов', то ты просто отсталый от жизни человек. Да и, если честно, я почти уже не знаю таких людей!»

Роман Буркало, директор видеопроизводственной компании «Burkalo Production»: «Когда кредиты доходили до 60 тысяч рублей – становилось страшно»

«Я родился в небогатой семье и в 16 лет начал работать в разных компаниях – от охранника до грузчика. В 18-19 лет, благодаря родственным связям, мне удалось приобрести квартиру за небольшую цену. Она была в удручающем состоянии, и требовала ремонта. Серьезных доходов у меня тогда не было, и, в силу своей неопытности и, в каком-то смысле, даже безвыходности, я набрал кредитов. В то время я устроился на должность директора рекламной компании 'Креатив Транзит'. Зарплата у меня выходила около 40-45 тысяч рублей, и когда кредитная выплата доходила до 60 тысяч рублей – становилось страшно. У меня было 12 или 15 кредитов одновременно – я хорошо помню, что закрывал один кредит, а мне уже названивали из другого банка.

Тогда я нашел подработку – съемку и монтаж видео со свадеб, мероприятий и выписок из роддома – которая позволяла мне как-то существовать, перекрывать кредиты.

Около трех лет я жил в таких сложных финансовых обязательствах, разнося по банкам весь мой входящий трафик, потом выплатил большую часть кредитов, и стало легче. Кстати, сейчас видеопроизводство стало моим основным источником заработка».

Антон Лебедев, генеральный директор компании АО «Иркутскоблгаз»: «Если средства позволяют, стоит задуматься о страховании»

«Я уже несколько лет участвую в программе инвестиционного страхования жизни от Сбербанка. Страхую себя, жену, троих детей. Всё просто: страхуешь себя на срок до достижения определенного возраста, и каждый год платишь по выбранному пакету рисков. Если до указанного срока ничего не произошло, деньги возвращаются с процентами. Процент и сумма взносов зависят от выбранного пакета рисков, срока страхования, там всё индивидуально рассчитывается. На мой взгляд, это хорошая вещь. Если средства позволяют, то об этом стоит задуматься. Будучи человеком, ответственным за свою семью, я чувствую себя спокойным, участвуя в программе страхования».

Сергей Маяренков, директор АНО «Иркутские кварталы»: «Я доверяю своему бизнесу»

«Я не доверяю валютным вкладам, акциям, и прочим банковским инструментам, но я доверяю своему бизнесу. Для меня инвестировать в собственное дело выгоднее, полезнее и понятнее. Зачем мне куда-то вкладывать деньги, если я могу направить их на развитие своей компании, своих проектов? Я работаю с недвижимостью и считаю ее хорошим инструментом для инвестирования. Если вижу выгодные проекты, то вкладываю в них».

Виктор Григоров, руководитель юридического кабинета «Григоров и партнеры»: «В кризис в стране обострены 'болезни семьи'»

«Кризис внес свои коррективы в нашу работу – доверителей стало больше, поскольку стало больше проблем. Я часто сравниваю юриспруденцию и медицину. Если у людей проблемы со здоровьем – они идут к врачу. А если проблемы в юридическом плане – идут к юристам. Если в организме есть какие-то ослабленные точки, то, в случае снижения иммунитета, начинают проявляться какие-то болезни, которые он раньше заглушал. Если в стране ослабевает экономика – начинают вылезать юридические болячки.

Сейчас в стране обострены 'болезни семьи' – прибавилось бракоразводных дел и исков по разделу имущества. В это непростое время люди стали чаще ссориться на материальной почве».