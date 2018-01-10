Прогноз курса доллара на январь 2018 года

Информационное агентство Finam.ru (входит в состав Группы компаний "ФИНАМ") опросило экономических экспертов и пользователей своего портала, выяснив их ожидания по курсу рубля на январь 2018 года. Согласно большинству озвученных оценок, курс доллар/рубль будет двигаться в диапазоне 58-60 рублей за один доллар.

Пользователи портала Finam.ru в целом согласны с экспертами, большинство сходится во мнении, что доллар США будет стоить 57,23.

По словам аналитика ГК «ФИНАМ» Сергея Дроздова, курс рубля в январе будет находиться в диапазоне 58-59. В текущей ситуации основным драйвером роста "черного золота" стало завершение года, под которое игроки на повышение подтолкнули котировки выше технического уровня $65,80, что в свою очередь спровоцировало закрытие коротких позиций и приблизило быков к заветной цели, расположенной на отметке $69,50. На этом фоне до конца текущего-начала следующего года мы вполне можем увидеть укрепление рубля в район 56-57 за один американский доллар. Однако при реализации такого сценария укрепление курса национальной валюты будет носить временный характер и уже во второй половине января курс национальной валюты может находиться в районе 58-59 в связи с ожиданиями возможного расширения санкций США в феврале.

С ним соглашается и его коллега, аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев, дав чуть менее оптимистичный прогноз: «Несмотря на то, что корреляция стоимости рубля и нефти последнее время снижается, все же определяющим фактором в январе будет оставаться стоимость углеводородов. Вторым важным фактором, повлияющим на курс рубля, будут существенные по объему выплаты по внешним долгам. Пока неясно, когда появятся и как скажутся на рубле валютные облигации, амнистирующие возвращаемый в Россию капитал. Это воздействие вряд ли будет существенным, но незамеченным оно тоже пройти не должно. Последнее, что стоит упомянут, это сужающийся спрэд между ключевыми ставками России и США. Совокупность этих действий и определит стоимость отечественной валюты на конец января. Мы ожидаем увидеть доллар в диапазоне 59-62 рубля».

Главный специалист отдела операций на денежном рынке казначейства банка «Возрождение» Михаил Берулава дает осторожный прогноз на январь 2018 года: «В январе мы ждем несколько более высоких уровней бивалютной корзины против российского рубля. Такой прогноз связан с ожиданиями по дальнейшему сужению коридора американских и российских ставок после заседаний 13 и 15 декабря. Также, ближе к концу году мы ожидаем снижения торговой активности и выхода участников из текущих позиций, что на фоне отсутствия большого количества позитивных драйверов для российского рубля, должно отразиться в его ослаблении против доллара. Частично такая конъюнктура сохранится и в январе, наш прогноз на этот период 59,50-60,50 за доллар».

Олег Ельцов, главный трейдер отдела брокерских операций АКБ «РосЕвроБанк» привел условия укрепления российской валюты: «"Американец" может снизиться до уровня 55-56 рублей в том случае, если цены на нефть все-таки смогут выйти из коридора 60-65$/баррель, но здесь ОПЕК будет играть против производителей сланцевой нефти, и кто победит, пока не очень ясно. На стороне рубля и восстановление экономики, но оно идет медленно и притоку валюты на рынок мешают санкции».

«По паре доллар/рубль в январе ждём отметку 60,5 - сезонное колебание и нарастание тревоги нерезидентов в отношении суверенного риска. Со стороны платёжного баланса проблем пока не видим» - говорит Дмитрий Александров, заместитель генерального директора по инвестициям ИГ «УНИВЕР Капитал».

Гельды Союнов, старший аналитик «Альфа-Банк» отмечает, что в начале года на рубль могут оказывать давление сохраняющиеся выплаты внешнего долга, которые в январе будут максимальными в ближайшие полгода. Усиление опасений ввода новых санкций, предусматривающих запрет на покупку суверенных облигаций РФ также вызовет волну спроса на долларовые активы. Мы ожидаем ослабления курса рубля к концу января 62,5 рубля.

С ним согласен и управляющий активами УК «КапиталЪ» Вадим Бит-Аврагим, прогнозируя, что с парой доллар/рубль в январе все достаточно прозрачно. После введения нового бюджетного правила интервенции Минфина при сохранении текущих цен на нефть будут достаточно большими для рубля. И они не позволят российской валюте значительно укрепляться даже при нефти выше $60 за баррель – рубль будет постоянно под давлением.

Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер», считает, что если цена барреля будет торговаться в диапазоне $55-$70, то у рубля будут шансы на укрепление до 54-56 за доллар. Однако вряд ли получится пройти год ровно и даже фактор нефти обеспечит рубль волатильностью в диапазоне 10%-15%. Больших ожиданий по изменению ставки ЦБ РФ в будущем году нет. Впрочем, это поможет рублю сохранять статус высокодоходной валюты, что вполне полезно для его стабильности.

Управляющий директор УК МДМ Александр Корчевинин строит следующий прогноз: «Сильных изменений по паре доллар/рубль я не ожидаю ни в этом году, ни в начале следующего. Скорее всего, доллар в январе будет на уровне 58,5-60,5. Чуть-чуть добавлю рубль на всякий случай от текущих позиций. Давление будет оказывать политика, однако санкции будут персональные. Вряд ли американцы введут какие-нибудь дополнительные санкции против бизнеса, поэтому не думаю, что на валютном рынке будут сильные изменения».

Динамика локального валютного рынка зависит от большого количества противоречивых факторов. С одной стороны, высокая цена на нефть оказывает сильное влияние на внешнеторговый баланс РФ и поддерживает курс рубля. Кроме того, в соответствии с новыми бюджетными правилами Минфин РФ может ограничить предложение новых выпусков ОФЗ, что также будет выступать поддержкой для рубля. С другой стороны, возможные ограничения на покупку ОФЗ нерезидентами приведут к снижению притока валюты на этот рынок. Оценить куда в итоге качнётся маятник можно будет только после полного понимания, какие именно введут санкции и ограничения. Поэтому возможный диапазон в январе очень широкий, от 58 до 73 рубля за доллар – отмечает Алексей Скабалланович, управляющий активами «РЕГИОН Эссет Менеджмент».

Александр Лосев, генеральный директор «Спутник – Управление капиталом» дал следующий комментарий: «Основным негативным фактором для рубля будет сокращение процентного арбитража кэрри-трейда и отток средств иностранных спекулянтов с рынка FX и, в случае введения санкций, выход инвесторов из российских долговых обязательств. Поэтому доллар/рубль вполне может протестировать отметку в 65, и лишь нефть будет стабилизировать это практически неизбежное ослабление рубля.».

Главный аналитик УК «Ронин Траст» Андрей Верхоланцев считает, что обычно первый квартал позитивен для рубля из-за сезонного падения импорта. Кроме того, поддержку рублю оказывает жесткая монетарная политика ЦБ, который сохраняет на высоком уровне процентные ставки в реальном выражении, что привлекает охотников за доходностью (carry trade). Но есть ряд моментов, которые могут оказать негативное влияние на курс. Во-первых, выплаты по внешнему долгу в январе составят, по данным Банка России, порядка $15 млрд. Во-вторых, с января вступает в силу новое правило Минфина, по которому ведомство будет осуществлять валютные интервенции, основываясь не на рублевой, а на долларовой цене на нефть, что способно ослабить повышательное давление на курс рубля (покупки валюты могут вырасти в 2-3 раза в сравнении со среднемесячными интервенциями в 2017 году), сделав его менее зависимым от нефтяных котировок. В итоге даже с учетом перечисленных факторов курс рубля может сохраниться в коридоре 58-60 руб/$, если не произойдут экстраординарные события (обострение геополитических рисков, новые санкции со стороны США, распространение их на суверенный долг), которые выведут курс за обозначенные рамки.

Аналитики банка «Санкт-Петербург» дают такой прогноз: в январе негативным фактором станет большой объем покупок валюты Минфином в рамках переходного бюджетного правила. Хотя сезонно сильный текущий счет платежного баланса частично нивелирует этот эффект. При стабильной нефти ожидаем ослабления рубля до 60 руб./$.