Мечта становится ближе - АО "Солид Банк" снизил ставки по потребительским кредитам

Кредит по фиксированной ставке 12% годовых можно оформить в АО «Солид Банк».



С 09.01.2018 г. по 01.03.2018 в Солид Банке действует акционное кредитное предложение – фиксированная ставка 12% годовых. Сумма кредита от 30 000 руб. до 1 500 000 руб., срок от 13 мес. до 5 лет.



Оформить кредит со ставкой 12% годовых могут работники бюджетной сферы, госслужащие, сотрудники силовых структур и военные пенсионеры. Кроме вышеперечисленных категорий клиентов данная программа кредитования доступна для работников более 1000 предприятий по всей стране. Уточнить, входит ли компания, в которой вы работаете, в реестр организаций, чьим сотрудникам доступно льготное кредитование, можно на сайте Солид Банка https://solidbank.ru/for-individuals/loans/credit-budget/



Не нашли вашу организацию в реестре? Хотели бы иметь возможность льготного кредитования? Пришлите заявку в АО «Солид Банк» на электронный адрес bank@solidbank.ru, в заявке укажите полное наименование организации и ее ИНН.

Менеджеры банка рассмотрят возможность внесения вашей компании в реестр в кратчайшие сроки и свяжутся с вами. Отправить заявку может любой сотрудник организации, независимо от занимаемой должности.



Подать заявку на кредит можно, обратившись в офис банка, либо заполнив форму на сайте https://solidbank.ru/for-individuals/loans/applications-for-credit/



Спешите, предложение действует до 3 марта 2018 г.!