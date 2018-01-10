РСХБ предлагает специальные ставки по потребительским кредитам

Россельхозбанк предлагает фиксированную ставку 12,5%* по потребительским кредитным программам для населения. Ставка будет действовать в течение января 2018 года.
Воспользоваться предложением смогут участники «зарплатных» проектов Банка, «надежные» клиенты Банка, работники предприятий и учреждений любой бюджетной сферы и военнослужащие при получении кредита на срок от 1 года в сумме свыше 500 000 рублей.
Более подробная информация об условиях потребительских кредитов
* Ставка действует при согласии клиента на личное страхование
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.