РСХБ предлагает специальные ставки по потребительским кредитам

Россельхозбанк предлагает фиксированную ставку 12,5%* по потребительским кредитным программам для населения. Ставка будет действовать в течение января 2018 года.

Воспользоваться предложением смогут участники «зарплатных» проектов Банка, «надежные» клиенты Банка, работники предприятий и учреждений любой бюджетной сферы и военнослужащие при получении кредита на срок от 1 года в сумме свыше 500 000 рублей.

Более подробная информация об условиях потребительских кредитов

* Ставка действует при согласии клиента на личное страхование