1,2 млрд рублей направят на развитие ФАПов в Иркутской области в 2018 году

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21 фельдшерско-акушерский пункт введен в эксплуатацию в 2017 году. Об этом сообщила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.

Финансирование строительства ФАПов осуществляется в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы. В 2017 году на эти цели было направлено около 166 млн рублей, из них более четырех миллионов – федеральные средства, остальное – деньги областного бюджета (161 млн 673 тыс. рублей).

– По поручению Губернатора министерством проделана значительная работа по строительству такого большого количества ФАПов. То, что построено в прошлом году, превышает общий объем ФАПов, возведенных с 2014 года. Всего было запланировано открытие 25 ФАПов, несколько объектов были сданы буквально под Новый год – в Зиминском, Тайшетском и Тулунском районах. Четыре объекта перешли на этот год и будут введены в ближайшее время, – пояснила Светлана Свиркина.

В 2017 году в Иркутской области появился 21 ФАП. На 2018 год намечено открытие ещё четырех ФАПов – в Тулунском, Черемховском, Бодайбинском и Катангском районах.

Кроме того, на текущий год в сфере здравоохранения запланировано финансирование 55 мероприятий, из них: проектно-изыскательские работы – 32 проекта, в том числе 21 ФАП; строительство (реконструкция) – 22 объекта, в том числе 16 ФАПов; капитальный ремонт – 1 объект. Общая сумма, которая будет направлена на эти цели из областного бюджета, составит 1 млрд 241 млн руб, пишет пресс-служба Правительства Иркутской области.