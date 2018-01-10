Пассажира частного вертолета АS-350 в Братском районе продолжат искать

В ближайшие дни сотрудниками пожарно-спасательной службы Иркутской области возобновятся поисковые работы, пропавшего в результате авиакатастрофы пассажира вертолета АS-350 на Братском водохранилище. Ою этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

«Подготавливается необходимый запас горюче-смазочных материалов и продовольственного обеспечения для функционирования выездного полевого лагеря, который будет разбит в районе крушения вертолета. Отряд спасателей в количестве 10 человек продолжит ранее приостановленные поиски пассажира», – прокомментировал начальник отряда экстренного реагирования пожарно-спасательной службы Андрей Кармаданов.

Напомним, 7 декабря 2017 года в районе населенного пункта Чистый совершил аварийную посадку частный вертолет АS-350. В результате поисковых работ с применением глубоководного телеуправляемого аппарата «FALCON» обследовано дно на площади более 150 000 кв.м. Спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и областной пожарно-спасательной службы со дна Братского водохранилища было произведено поднятие на поверхность льда вертолёта и тела пилота.