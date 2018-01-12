Что бы взрослые россияне попросили у Деда Мороза?

Исследовательский холдинг Ромир, в рамках декабрьского опроса россиян предложил своим респондентам вспомнить свое детство, как тогда они писали письма Деду Морозу, заказывая долгожданные подарки.

Источник: Ромир, декабрь 2017

Выяснилось, что наиболее популярные желания взрослых россиян оказались посвящены здоровью (63%), счастью (27%) и деньгам (17%). Причем о здоровье для себя и близких просили в большей степени россияне старше 45 лет. Жажде счастья оказались подвержены россияне всех возрастов без исключения. А пожелание заработать много денег в следующем году чаще звучало от молодых респондентов 18-34 лет.

Еще по 8% россиян пожелали бы для себя в качестве подарка путешествие, новую квартиру или дом и встретить Новый год в кругу семьи за праздничным столом. Для 6% наших соотечественников желанным подарком от деда Мороза могла бы стать новая машина. И по 2% опрошенных написали бы романтично-семейные пожелания − встретить настоящую любовь, жениться или выйти замуж, родить ребенка. Также 2% просят Деда Мороза организовать им нерабочую новогоднюю ночь. Еще 2% хотели бы попросить новый смартфон, по 1% − новый компьютер и новое украшение.

*В опросе приняли участие 2000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.