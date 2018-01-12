Что бы взрослые россияне попросили у Деда Мороза?

Исследовательский холдинг Ромир, в рамках декабрьского опроса россиян предложил своим респондентам вспомнить свое детство, как тогда они писали письма Деду Морозу, заказывая долгожданные подарки.
Выяснилось, что наиболее популярные желания взрослых россиян оказались посвящены здоровью (63%), счастью (27%) и деньгам (17%). Причем о здоровье для себя и близких просили в большей степени россияне старше 45 лет. Жажде счастья оказались подвержены россияне всех возрастов без исключения. А пожелание заработать много денег в следующем году чаще звучало от молодых респондентов 18-34 лет.
Еще по 8% россиян пожелали бы для себя в качестве подарка путешествие, новую квартиру или дом и встретить Новый год в кругу семьи за праздничным столом. Для 6% наших соотечественников желанным подарком от деда Мороза могла бы стать новая машина. И по 2% опрошенных написали бы романтично-семейные пожелания − встретить настоящую любовь, жениться или выйти замуж, родить ребенка. Также 2% просят Деда Мороза организовать им нерабочую новогоднюю ночь. Еще 2% хотели бы попросить новый смартфон, по 1% − новый компьютер и новое украшение.