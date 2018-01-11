Ниже цен уже не будет. Когда лучше покупать автомобиль в 2018 году?

Автомобили в наступившем году продолжат дорожать. Этому будут способствовать много различных факторов, а доступ к программам господдержки будет открыт не для всех: приобрести машину со скидкой можно лишь ограниченному кругу покупателей, только в кредит и не дороже 1,5 млн руб. Когда лучше приобретать автомобиль в 2018 году, разбиралась «Газета.Ru». Фото: vsedela.info

Появились новые факторы

Раньше подорожание машин объяснялось постепенным желанием производителей выйти на докризисный уровень получения выручки с каждого автомобиля (цены на них росли ниже, чем падал курс рубля по отношению к иностранной валюте). Теперь стабильности от рубля ждать не приходится, уже подпирают инфляция, рост акцизов и утилизационного сбора.

Производителей, которые хотят получать господдержку, обяжут локализовать производства важных автомобильных узлов, включая моторы, автоматические коробки передач, что потребует значительных инвестиций и компенсировать их придется за счет автомобилистов.

«По сравнению с мировыми ценами, автомобили в России все еще слишком дешевые. Покупательская способность, уровень зарплат значительно упали из-за кризиса. Но и цены не подтянулись к нынешнему уровню инфляции, кроме того, мы все зависим от цен на сырье и материалы, которые продаются за доллары и евро. Общий глобальный тренд идет на повышение», − говорил в ноябре в интервью «Газете.Ru» глава Volkswagen Group Rus Маркус Озегович.

Господдержки хватит не всем

В целом аналитики сходятся во мнении: если нужен новый автомобиль, его покупку лучше не откладывать – лучших цен и предложений просто не будет. Кроме того, стоит поторопиться тем, кто собирается приобрести в 2018 году автомобиль по госпрограммам поддержки: в 2018 году на них выделено 16 млрд руб., что на 1,4 млрд меньше, чем в 2017 году.

Скидка по этим программам составит 10% от стоимости автомобиля не дороже 1,5 млн руб., но только при покупке в кредит.

Всего в 2018 году в рамках льготных кредитных договоров планируется продать 55 тыс. авто. И, как прогнозирует руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, машины по этим программам разберут уже к лету.

В свою очередь аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко обратил внимание на недостатки этого вида субсидирования: так, господдержку можно получить только при покупке в кредит.

Общее подорожание

По оценке Яковенко, в целом автомобили в России за 2018 год подорожают на 5-7%.

В свою очередь управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский считает, что рост цен в недорогих сегментах сможет сдержать Минпромторг, закрыв доступ к участию к госпрограммам автомобилям дороже 1,5 млн руб.

«В декабре прошлого года были проиндексированы цены почти у 18 брендов, при этом в экономичном сегменте рост составил порядка 1%, а в премиальном – цены подскочили почти на 10%. Такая динамика сохранится в 2018 году. Kia, Huyndai, Lada, Renaiult, Nissan, Datsun будут крайне осторожно поднимать цены, компенсируя недополученную прибыль за счет количественного роста продаж», – рассказал Жарский.

«В то время как премиальный и среднеценовой сегмент, которые в 2017 году начали снижаться по количеству сделок, в 2018 году поднимут цены на 15%-17%. Для них программа господдержки по-прежнему остается недоступной, следовательно, никаких сдерживающих факторов не появится».

Нет причин, чтобы откладывать покупку нового авто

«Текущие ставки по автокредитам, даже без господдержки и участия в спецпрограммах являются довольно низкими, дилеры пока достаточно вяло индексируют цены, но уже распродают остатки со складов. Уже к февралю цены пойдут вверх, а действие сезонных предложений прекратится, − считает Илья Жарский. − На мой взгляд, если вы располагаете достаточными для первого взноса средствами, оптимальное время для совершении сделки − в январе».

Заместитель председателя правления ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Зиновьев считает, что именно увеличение утилизационного сбора на 15-17% станет одной из причин подорожания автомобилей: «Для автопроизводителей, имеющий локализованное производство на территории России, утилизационный сбор компенсируется за счет промышленных субсидий государства, но для импортеров он ложится нагрузкой на бизнес и отражается на конечной цене для покупателя».

Лучшим временем для покупки машины эксперт также считает начало года: «Не стоит откладывать покупку до весны, учитывая озвученный выше планируемый рост цен: количество автомобилей, отгруженных по ценам 2017 года, будет стремительно сокращаться, и, не исключено, что с наступлением весны их может просто не остаться».