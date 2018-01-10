Минимальный размер оплаты труда в России – 9 489 рублей

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С 1 января 2018 года МРОТ в России официально сравнялся с величиной прожиточного минимума.

Размер МРОТ в России в 2018 году составляет 9 489 рублей, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Иркутской области.

В Москве минимальная зарплата в 2018 году составляет 18 742 рубля, в Санкт-Петербурге – 16 000, в Красноярском крае – от 10 592 до 26 376 (для бюджетников 9 489 рублей).

В 2017 году 376 работодателей в Иркутской области довели зарплату своим сотрудникам до минимального размера оплаты труда, 306 руководителей – до прожиточного минимума.