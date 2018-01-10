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Бал-маскарад на катке острова Конный пройдет в субботу 13 января

10 января 2018

Начало мероприятия в 14.00. Всех ждет интересная программа, подарок за лучший костюм, танцевальный флешмоб и многое другое. Об этом сообщил начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Иркутска Виталий Барышников. 

<p>Фото^ tatarnews.ru</p>

Фото^ tatarnews.ru

Бал-маскарад пройдет на катке острова Конный 13 января в рамках фестиваля городской среды «Иркутск, выходи гулять», сообщает пресс-служба администрации города.«В Иркутске состоится первый бал-маскарад на льду, где каждый может почувствовать себя героем дворцового праздника, научиться танцевать полонез и просто весело и интересно провести время», – отметил Виталий Барышников.

Каток на острове Конный – один из самых больших в Иркутске. Его общая площадь составляет более 2000 кв м. Рядом с катком есть пункт проката спортивного инвентаря и кафе.


<p>Фото^ tatarnews.ru</p>
/ СИА /
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