В два раза увеличено финансирование программы «Молодым семьям – доступное жилье» в Иркутской области

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В 2017 году на реализацию подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» из бюджета Приангарья было направлено 50,2 млн рублей, из бюджета РФ – 58,3 млн, из бюджета муниципальных образований Иркутской области – около 85 млн. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в бюджете Иркутской области на 2018 год на подпрограмму предусмотрено в два раза больше средств по сравнению с прошлым годом – 100,4 млн рублей.

«Для Приангарья, как и для Сибири в целом, актуальна проблема миграционного оттока молодежи. Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье» стала одним из механизмов закрепления молодых специалистов и семей в регионе. Увеличение финансирования программы из регионального бюджета позволило привлечь больше средств из федеральной казны. Таким образом, в 2018 году дополнительно 230 семей получат возможность купить или построить жилье», – подчеркнул губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

По данным на 1 ноября 2017 года, в подпрограмме участвуют 6646 молодых семей. В 2017 году по программе выдан 241 сертификат на покупку или строительство жилья – 110% к плану, в том числе 16 сертификатов – полностью за счет муниципалитетов, в 2016 году – 203.

Участником программы может стать молодая семья, в том числе неполная. Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет на день принятия органом исполнительной власти субъекта РФ решения о включении семьи в программу. По условиям программы молодая семья получает социальную выплату в размере 40% от расчетной стоимости жилья, если есть дети, и 35%,если детей нет. За время реализации программы с 2005 года жилищные условия улучшили 3923 молодых семьи.