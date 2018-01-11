77 незаконных рубок леса выявлено в Иркутской области за последний месяц 2017 года

В министерстве лесного комплекса Иркутской области подвели итоги межведомственной операции «Лесовоз», которая проводилась с 20 ноября по 25 декабря 2017 года совместно с правоохранительными органами. В операции приняли участие 125 инспекторов федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах.

В ходе оперативных мероприятий выявлено 77 фактов незаконных рубок лесных насаждений, проверено 2648 единиц автотранспорта, проведено 204 рейда. Составлено 19 административных протоколов по статье 8.28.1 КоАП РФ за нарушение требований лесного законодательства.

Как сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области, помимо наземного патрулирования и рейдовых мероприятий лесные инспекторы активно использовали беспилотные летательные аппараты, которые помогают выявлять незаконные рубки лесных насаждений в труднодоступных местах. Работа по выявлению и пресечению незаконных рубок продолжается и после завершения межведомственной операции.