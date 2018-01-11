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Промсвязьбанк открыл новые отделения в Усть-Куте и Новой Игирме

11 января 2018

Новые отделения Промсвязьбанка работают по всей стране. Дополнительные офисы по обслуживанию физических и юридических лиц появились в семи городах: 

  • Усть-Кут и Новая Игирма (на территории предприятий для зарплатных клиентов), 
  • Оренбург (ул. Гагарина, 40), 
  • Нижнекамск (ул. Вахитова, 12), 
  • Альметьевск (ул. Герцена, 94), 
  • Костомукша (ул. Героев, 2), 
  • Новомосковск (ул. Комсомольская 21/34). 

В отделениях Промсвязьбанка можно получить ипотечный и потребительский кредиты, оформить вклад и банковские карты, открыть счет, совершить наличный платеж и денежный перевод, в том числе – в пользу организаций, а также выгодно обменять валюту и проконсультироваться с сотрудниками по всем услугам и тарифам банка. Клиенты ПСБ также могут круглосуточно осуществлять операции в зоне самообслуживания. Для клиентов премиальной программы ПСБ Orange Premium Club доступны комфортные переговорные. 

Теперь сеть насчитывает около 300 отделений, расположенных в подавляющем большинстве федеральных округов. 

Подробную информацию об офисах банка и часах их работы можно найти на карте на сайте банка.


/ СИА /
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