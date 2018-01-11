Промсвязьбанк открыл новые отделения в Усть-Куте и Новой Игирме

Новые отделения Промсвязьбанка работают по всей стране. Дополнительные офисы по обслуживанию физических и юридических лиц появились в семи городах:

Усть-Кут и Новая Игирма (на территории предприятий для зарплатных клиентов),

Оренбург (ул. Гагарина, 40),

Нижнекамск (ул. Вахитова, 12),

Альметьевск (ул. Герцена, 94),

Костомукша (ул. Героев, 2),

Новомосковск (ул. Комсомольская 21/34).

В отделениях Промсвязьбанка можно получить ипотечный и потребительский кредиты, оформить вклад и банковские карты, открыть счет, совершить наличный платеж и денежный перевод, в том числе – в пользу организаций, а также выгодно обменять валюту и проконсультироваться с сотрудниками по всем услугам и тарифам банка. Клиенты ПСБ также могут круглосуточно осуществлять операции в зоне самообслуживания. Для клиентов премиальной программы ПСБ Orange Premium Club доступны комфортные переговорные.

Теперь сеть насчитывает около 300 отделений, расположенных в подавляющем большинстве федеральных округов.

Подробную информацию об офисах банка и часах их работы можно найти на карте на сайте банка.