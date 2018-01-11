«АктивКапитал Банк» улучшил позиции в рейтингах Banki.ru

В рейтингах российских банков, подготовленных информационным порталом Banki.ru по данным на 1 декабря 2017 года, «АктивКапитал Банк» улучшил свои позиции по сравнению с началом года.

Наиболее существенная динамика за первые 11 месяцев 2017 года наблюдается по активам нетто - Банк поднялся на 12 пунктов и занял 121 место. Позиции по кредитному портфелю улучшены на 8 пунктов – 88 место. По капиталу Банк занимает 128 место, по объему вкладов физических лиц – 70 место.

Среди банков Самарской области «АктивКапитал Банк» входит в тройку лидеров по этим показателям.