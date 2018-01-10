Абсолют Банк увеличил на 28% объем выдач ипотечных кредитов по итогам 2017 года

Абсолют Банк за 2017 год увеличил рост объема выданных ипотечных кредитов на 28% по сравнению с показателями 2016 года. Общий объем выдач жилищных займов составил 27,257 млрд рублей по итогам прошедшего года. По данным на конец 2017 года объем ипотечного портфеля составил около 70 млрд рублей. За 2017 год клиенты Абсолют Банка оформили 11857 кредитов на покупку недвижимости. В 2016 году этот показатель составлял 10570 кредитов.

Лидером роста стал Московский регион: за год объем кредитов по ипотечным программам на первичном и вторичном рынке жилья здесь составил свыше 13 млрд рублей. Это более чем на 62% выше показателей 2016 года.

Абсолют Банк остается в числе лидеров ипотечного рынка и продолжит развиваться в этом сегменте и в 2018 году. На сегодняшний день ипотечные программы Абсолют Банка одни из самых доступных на рынке жилищного кредитования, что обусловлено выгодной ставкой по кредиту и возможностью выбрать объект недвижимости из базы более чем 500 самых надежных застройщиков России.

В начале декабря 2017 года Абсолют Банк был отмечен профессиональным сообществом за активную динамику на ипотечном направлении. Банк получил премию «Финансовый Олимп» в номинации «Ипотечный банк» за рост объема выдач жилищных кредитов выше средних показателей рынка при сохранении качества портфеля.