ООО «Лайм» стало третьим резидентом ТОСЭР «Усолье-Сибирское»

Решением Минэкономразвития России 29 декабря 2017 года третьим резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское» стало ООО «Лайм». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на заместителя министра экономического развития Иркутской области Марину Петрову.

Предприятие планирует реализацию проекта по изготовлению древесных топливных пеллет. Это позволит создать 22 новых рабочих места в Усолье-Сибирском и привлечь 22,5 млн рублей капитальных вложений.

– В целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест в моногороде министерство экономического развития региона продолжает прием заявок от организаций на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское», – отметила Марина Петрова.

Порядок заключения соглашений, необходимый пакет документов, представляемый юридическими лицами, а также контактная информация кураторов проекта размещены на сайте министерства экономического развития Иркутской области в разделе «Пространственное развитие».