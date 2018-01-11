Победа над инфляцией

Росстат сообщил окончательные данные по динамике потребительских цен в 2017 г. Инфляция в России в декабре 2017 г. составила 0,4% после 0,2% в ноябре и октябре. Таким образом, инфляция за весь прошлый год оказалась равной 2,5% - это минимум в истории буржуазной России.

Причин победы над инфляцией несколько. Прежде всего, это заслуга Банка России, главный фактор - его жесткая монетарная политика. Изначально таргет мегарегулятора был 4%. Свою роль сыграли также падение реальных частных доходов и как следствие слабый внутренний спрос, а также хороший урожай 2017 года.

Ситуация с инфляцией позволяет говорить о снижение ключевой ставки ЦБ РФ до таргета в 6-7% в 2018 году. Сейчас ключевая ставка составляет 7,75%. Рядовые россияне часто критикуют официальные цифры инфляции, полагая, что они искусственно занижены. Естественно, личная инфляция у каждого своя. Каждый может сделать собственные расчеты, исходя из личной потребительской корзины.

Так или иначе, победа над инфляцией одно из наиболее значимых достижений властей. В начале 90-х годов прошлого века на потребительском рынке господствовал тотальный дефицит. Бюджетный дефицит покрывался за счет печатного станка. Инфляция достигала 20-30% в месяц. Конец коммунизма был невеселым, а в успех рыночных преобразований мало кто верил.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари