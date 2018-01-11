Резервный фонд умер, да здравствует ФНБ

Резервный фонд полностью исчерпан и с 1 февраля 2018 года прекратит свое существование. Об этом говорится в сообщении Минфина.

На самом деле ситуация с тратами Резервного фонда очень интересная. Остатки фонда в размере 1,042 трлн руб. в эквиваленте долларов и евро были внесены на единый счет федерального бюджета, закрыв тем самым его дефицит. Это случилось в декабре. В начале 2017 года Резервный фонд «весил» 972 млрд руб., а к 1 декабря 2017 года - 995 млрд руб. Определенную сумму докупил на внутреннем рынке сам Минфин. После того, как деньги были перечислены, у Минфина остались финансы: весь прошлый год ведомство тратило на рынке излишки от нефтегазовых доходов, приобретая доллары при цене нефти выше $40 за баррель. Куплено было около $14 млрд. Эти деньги не вносились напрямую в Резервный фонд, они хранятся в Центробанке. Оставшаяся после дополнения Резервного фонда часть, вполне вероятно, появится в составе объединенного ФНБ.

Фактически, в России остается «кубышка», и довольно приличная - порядка $40-50 млрд и в деньгах, и в различного рода активах. Фонд в этом году будет расходоваться по плану - и на нужды Пенсионного фонда, и на нужды государства. Во втором случае это очень похоже на обычное денежное стимулирование или даже эмиссию: Минфин списывает средства в нужном объеме, а ЦБ допечатывает деньги и передает их ведомству обратно.

Между тем Минфин будет оставаться на внутреннем валютном рынке с покупкой иностранной валюты по той же прошлогодней схеме, но объемы приобретений вырастут в два-три раза. Эти средства также будут накапливаться на счетах ЦБ, чтобы позже Минфин мог направить их на целевые нужды.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари