Иркутской телефонной связи 135 лет

В январе 1888 г. телефоны установлены в 16 местах Иркутска: в доме генерал-губернатора, канцелярии генерал-губернатора, квартире правителя канцелярии, в полицейском управлении, Государственном банке, в квартире полицмейстера, 2-й и 3-й части губернского правления, губернском суде, канцелярии батальона, в общественном губернском управлении, в домах губернатора, городского головы Сиверса и тюремном замке.

Первый же телефонный звонок раздался в Иркутске 21 декабря 1884 года. В этот день был совершен первый пробный опыт передачи по телефону игры оркестра и артистов городского театра. Телефон был проведен от театра и благородного собрания в дом Гуляева по Большой улице. Созданная в Иркутске телефонная сеть была частной, а телефоны устанавливались сугубо в административных целях.

Сегодня основным поставщиком услуг связи для населения Иркутской области является «Ростелеком». Задействованная емкость традиционной телефонии в Иркутской области – 226 000 номеров, из них население – 179 000, юридические лица – 47 000.

«Стационарный телефон – это стабильная и надежная связь, выгодные тарифы для звонков по городу и в другие регионы страны, удобный номер, – отметил заместитель директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Теленкевич. – При подключении «Домашнего телефона» в пакете с «Домашним интернетом» и «Интерактивным телевидением» стоимость услуг снижается».

Уточнить техническую возможность и оставить заявку на подключение, а также получить любую другую информацию об услугах компании можно на сайте rt.ru, по единому бесплатному телефону 8-800-1000-800, а также в офисах продаж и обслуживания «Ростелеком».

ПАО «Ростелеком» (https://www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,6 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,5 млн пользователей, из которых свыше 4,6 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 6 мес. 2017 г. составила 145,6 млрд руб., OIBDA достигла 46,2 млрд руб. (31,7% от выручки), чистая прибыль – 6,0 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Иркутской области. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».