16,9 тыс. кв. м. жилья введено в селах Иркутской области за 2017 год

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162 семьи в Иркутской области в прошлом году улучшили жилищные условия за счет предоставленных социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года». В эксплуатацию введено 16,9 тыс. квадратных метров жилья, что на 4,7 тыс. квадратных метров больше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

В этом году в регионе планируют возвести 175 домов в рамках реализации этого направления федеральной программы.

Напомним, в декабре прошлого года министерство сельского хозяйства Иркутской области завершило прием документов граждан, молодых семей и молодых специалистов, включенных в сводный список на 2018 год, для получения свидетельств в целях реализации мероприятия федеральной программы по улучшению жилищных условий. На эти цели предусмотрено более 202 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 77,69 млн рублей, из областного бюджета - 124,6 млн рублей.

Глава региона отметил, что в 2018 году в рейтинге субъектов Сибирского Федерального округа по объему средств федерального бюджета, направленных на улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, Иркутская область занимает первое место.

В течение реализации федеральной программы министерство сельского хозяйства региона ведет мониторинг ввода жилья в эксплуатацию получателями субсидии.



