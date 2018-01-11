81 миллион рублей потрачен на реконструкцию поликлиники в пос. Мегет Иркутской области

В поселке Мегет завершена реконструкция здания поликлиники. Разрешение на ввод эксплуатацию поликлинического отделения ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1» в п. Мегет выдано 29 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлану Свиркину.

Фото: irkobl.ru

– Поселок Мегет уже давно нуждается в отдельном оборудованном здании под поликлинику. Те условия, в которых врачебная помощь оказывалась ранее, уже не соответствуют никаким нормативам. Еще в 2012 году началась реконструкция, но завершилась она только сейчас. Губернатором поставлена четкая задача – все такие объекты достроить. И теперь почти 10 тысяч жителей поселка будут получать медицинскую помощь и консультации в реконструированном корпусе, оснащенном современным оборудованием, – отметила министр строительства.

Напомним, здание поликлиники в Мегете - 1961 г. постройки, его общая площадь – более тысячи квадратных метров. Заказчиком проектно-сметной документации по данному объекту выступало МКУ «Служба муниципального хозяйства» Ангарского муниципального образования. В 2012 году выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции для приспособления здания под больницу. По проектно-сметной документации получены положительные заключения экспертиз. Работы по реконструкции здания по разработанному проекту начаты в июне 2012 г., в декабре этого же года приостановлены из-за отсутствия финансирования.

Для достройки объекта заказчиком было определено ОГКУ «УКС Иркутской области», которое в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы в 2017 году завершило реконструкцию объекта. Выполнена полная реконструкция здания с устройством оконных и дверных заполнений, перегородок, кровли, внутренних и наружных инженерных систем, благоустройство, установка современного медицинского оборудования.Поликлиника оснащена необходимым современным диагностическим и лечебным медицинским оборудованием. Клинико-диагностическая лаборатория включает в себя аппарат рентгеновский флюорографический цифровой ФЦ «ОКО», аппарат для ультразвуковой терапии (УЗТ 1-01) для проведения функциональной диагностики и физиотерапевтических процедур, что существенно повысит качество предоставления медицинских услуг. Сметная стоимость реконструкции составляет более 81 млн рублей.