Трудолюбие не главное. Иркутские компании назвали приоритетные качества сотрудников

Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter проанализировали вакансии, размещенные на сайте, чтобы составить список самых популярных личных и профессиональных качеств, которые сегодня требуются кандидатам.

Ответственность, коммуникабельность и грамотная речь – таким личным качествам компании отдают явное предпочтение. Чуть отстают стрессоустойчивость и исполнительность. Меньше интереса у работодателей вызывают креативные и трудолюбивые кандидаты.

«Это личные качества, наличие которых работодатели указывали как очень желательные в вакансиях – комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы компании HeadHunter по СФО. – Интересно, что во всех городах СФО тройка лидеров по личным качествам одинаковая, но самое интересное идет после. Где-то актуальнее умение работать в команде, а где-то исполнительность и самостоятельность.

Если же посмотреть на профессиональные качества, то для многих компаний все еще актуально, чтобы кандидаты уверенно владели ПК. Это требование указано в 41% проанализированных вакансий, на второй строчке «Навык ведения деловых переговоров» (16%), на третьей – навыки работы в 1С (14%)».