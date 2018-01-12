Активному майнингу в Китае может быть положен конец

Позиция властей Китая свидетельствует о том, что оно не считает майнинг биткойнов важной отраслью экономики и технологией, достойной государственной поддержки.

Майнинг предполагает использование больших вычислительных мощностей и потребляет колоссальное количество электроэнергии. Кроме того, по мнению Пекина, увлечение виртуальными валютами поощряет спекуляции и предполагает финансовые риски, подрывая деятельность соответствующих регуляторов.

Для анализа ситуации с криптовалютами в Китае, была создана межведомственная рабочая группа. Она рекомендовала властям китайских провинций усилить работу по прекращению неконтролируемого майнинга криптовалют, которым занимаются местные компании. Майнинг в промышленных масштабах создает чрезмерные нагрузки на энергосистему страны. Пока речь идет не о запретах как таковых, а об усилении давления и контроля, цель которых – заставить майнеров соблюдать правила потребления электроэнергии и землепользования, платить налоги и снижать экологическую нагрузку. Тем не менее, биржи криптовалют и ICO были запрещены в Китае несколько месяцев назад.

По оценкам специалистов, майнинг биткойнов потребляет 0, 17% мирового запаса электроэнергии – больше объема, потребляемого 161 страной. При этом, как утверждает Ляо Сян, генеральный директор компании из Шэньчжэня Lightningasic, занимающейся майнингом, три четверти криптовалют создаются именно в Китае.

Принимаемые китайскими властями меры привели к тому, что майнеры переводят операции в другие страны, среди которых Канада, Исландия, страны Восточной Европы и Россия. Основное условие выбора направления – низкая стоимость электроэнергии. Очевидно, себестоимость операций при этом существенно увеличится.