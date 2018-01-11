Бесплатный Wi-Fi установят на вокзалах Черемхово и Усолье-Сибирское

В 2018 году на железнодорожных вокзалах ст. Черемхово и Усолье-Сибирское Восточно-Сибирской железной дороги будут развернуты зоны WI-FI. В настоящее время беспроводным доступом в Интернет оборудовано восемь вокзалов ВСЖД. Фото: s.yimg.com

Кроме того, чтобы сделать пребывание пассажиров более комфортным, интерьер вокзальных комплексов постоянно обновляется. Как сообщает пресс-служба ВСЖД, в минувшем году проведены ремонтные работы в комнатах отдыха вокзалов ст. Иркутск-Пассажирский и Слюдянка, завершен капитальный ремонт санитарно-бытового комплекса в Черемхово.

Новые сиденья установлены в залах ожидания на вокзалах ст. Слюдянка, Тулун, Тайшет, Северобайкальск и Вихоревка. Произведена замена навигационных указателей. В Улан-Удэ, Зиме и Вихоревка пассажиры могут провести время в ожидании поезда за игрой в аэрохоккей, а на вокзалах ст. Улан-Удэ, Иркутск-Пассажирский, Ангарск, Черемхово, Нижнеудинск и Падунские Пороги – в настольный теннис.