Что делать, если при оформлении недвижимости допущена ошибка?

При оформлении квартиры, дома или земельного участка в собственность может быть допущена ошибка. Ее наличие в дальнейшем может стать причиной отказа в совершении той или иной сделки с объектом недвижимости. Управление Росреестра по Иркутской области описало порядок исправления двух типов ошибок, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. Фото: goodacreproperties.com

Если сделана техническая ошибка

В процессе внесения записей в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) может быть допущена опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка. Например, неправильно могут быть внесены фамилии, имена и отчества правообладателей и адреса объектов недвижимости. Тогда данные ЕГРН будут отличаться от сведений в документах, которые были представлены на кадастровый учет или регистрацию прав. Техническая ошибка может быть исправлена по заявлению заинтересованного лица или по решению суда. Государственный регистратор также может выявить несоответствие в записях и принять решение об исправлении такой ошибки. Но только, если это не влечет за собой прекращение, возникновение или переход права собственности. Ошибка такого типа исправляется в течение 3 рабочих дней после поступления соответствующей информации.

Заявление об исправлении технической ошибки в записях ЕГРН можно подать в любом офисе многофункционального центра, направить в Росреестр по почте, с помощью электронного сервиса на официальном сайте Росреестра или в «Личном кабинете правообладателя».

Обнаружили ошибочные сведения?

В случае если недостоверные сведения содержались в документах, которые представлены на кадастровый учет или государственную регистрацию прав, и были воспроизведены в ЕГРН, имеет место реестровая ошибка. Такого рода ошибка возникает, когда кадастровый инженер, например, неправильно определил границы участка или площадь здания. В результате границы одного участка накладываются на границы другого, а площадь дома не соответствует действительности.

Чтобы исправить реестровую ошибку, заинтересованному лицу потребуется собрать необходимый пакет документов (межевой план, технический план, акт обследования, и т.д.) и подать его через МФЦ или направить в Росреестр по или в суд. Если исправление ошибки не влечет за собой прекращение, возникновение или переход права собственности, это тоже может быть сделано и по решению государственного регистратора прав. Во всех случаях реестровая ошибка исправляется в течение 5 рабочих дней после поступления соответствующих документов.

Если исправление технической или реестровой ошибки влечет за собой прекращение, возникновение или переход зарегистрированного права собственности, то такая ошибка может быть исправлена только в судебном порядке.