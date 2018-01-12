Ромир: люди встречают наступающий 2018 год с меньшим оптимизмом

Индекс оптимизма в мире на наступающий 2018 год составил 16 п.п., что более чем вдвое ниже показателей трех последних лет. В России ситуации с оптимизмом за год тоже ухудшилась почти вдвое. В целом же во всём мире ситуация с настроениями остается прежней уже на протяжении многих лет – наблюдается оптимизм развивающихся стран и пессимизм богатых. Таковы результаты глобального опроса, проведенного ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International, эксклюзивным представителем которой является исследовательский холдинг Ромир. Фото: blog.impel.pl

«Как вы считаете, новый 2018 год будет лучше, хуже или таким же, как уходящий 2017?»

Международная ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International уже в 41-й раз провела ежегодный глобальный опрос жителей планеты в рамках проекта «Конец года», посвященного итогам уходящего года, планам и ожиданиям от года наступающего. В ноябре-декабре текущего года на вопросы исследователей ответили почти 53 тысячи человек в 55 странах мира, чье мнение фактически можно экстраполировать на всех жителей Земли.

Выяснилось, что в целом по миру с оптимизмом в будущее смотрят 39% респондентов. Пессимистично настроены 23% опрошенных. Не ждут особых изменений в наступающем году 32% участников исследования при 6% затруднившихся ответить.

Таким образом, индекс оптимизма на 2018 год, который рассчитывается путем вычитания отрицательных ответов из положительных, составил 16 п.п., что более чем вдвое ниже показателей трех предыдущих лет.

Источник: Gallup International, декабрь 2017

В России ситуация с оптимизмом за год ухудшилась почти вдвое

Если индекс оптимизма на 2017 год равнялся 14 п.п., то на 2018 показатель снизился до 8 п.п. Это произошло за счет снижения доли оптимистов среди россиян – с 33% до 25% в этом году. Вместе с тем увеличилась доля тех, что не ждет особых перемен в году наступающем – с 38% до 47%.

Напомним, что индекс оптимизма ушел в минусовую зону в России по итогам 2013 года, что неудивительно, т.к. уже в середине того года начали проявляться стагнирующие настроения среди россиян. И, наоборот, наиболее оптимистичные прогнозы россияне строили на 2016 год. Они ожидали скорых перемен после трудного кризисного 2015 года. Однако ожидаемого улучшения не произошло, и наши соотечественники заняли выжидательную позицию, став осторожнее в своих прогнозах.

Каждая страна несчастлива по-своему

Если же рассматривать ситуацию с оптимизмом в мире в целом, то по большому счету картина существенно не меняется на протяжении последних лет (см. Карту 1). Наиболее оптимистичными остаются азиатские страны: Индонезия (67 п.п.), Фиджи (57 п.п.), Индия (51 п.п.), Бангладеш (51 п.п.), Вьетнам (50 п.п.). Как и в прошлом году наибольший пессимизм демонстрируют Италия (-41 п.п.) и Греция (-30 п.п.).

В целом наиболее высокий показатель индекса оптимизма отмечен в странах Восточной Азии (27 п.п.) и Африки (28 п.п.). Самые же низкие показатели который год фиксируются в странах Европы (4 п.п.) и особенно в западной ее части. Европейские же страны, не входящие в ЕС, демонстрируют куда больший оптимизм – 16 п.п. Таким образом, тренд повышенного оптимизма в развивающихся странах по-прежнему сохраняется.

Карта 1. Карта корреляции уровня оптимизма и размера ВВП на душу населения.

Источник: Gallup International, декабрь 2017

Из числа развивающихся и небогатых стран в зоне пессимизма пребывают Турция, Польша, Мексика, Босния и Герцеговина, Иран. В меру оптимистичными выглядят страны Западной Европы, некоторые из которых улучшили свои показатели за прошедший год. Среди богатых оптимистов можно назвать Швецию, Ирландию и США. Американцы, кстати, повысили градус оптимизма с 11 п.п. в прошлом году до 21 п.п. в нынешнем.

Вице-президент Gallup International Андрей Милехин комментирует результаты опроса:

«На протяжении многих лет мы видим, что ощущение счастья и оптимизма не имеют прямой зависимости от благосостояния. Решающую роль в оценках играет, в первую очередь, ощущение справедливости и динамика. Где есть развитие, там есть и надежда. Этим и объясняется оптимизм развивающихся и пессимизм богатых».

Gallup International – крупнейшая и самая известная ассоциация независимых исследовательских агентств, объединяющая 80 компаний и проводящая независимые опросы в почти 100 странах мира. В разные периоды Gallup International проводил соцопросы и exit poll на президентских и парламентских выборах во многих странах мира. В течение многих лет Gallup International проводит опросы в рамках международных проектов «Глас народа», «Барометр надежд и отчаяния», «Конец года» и др.