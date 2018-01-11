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За сутки жертвами мошенников стали двое иркутян

11 января 2018

Жертвами преступников стали жительницы Иркутска 65 и 56-летнего возраста, которые сами через банкоматы перевели аферистам денежные средства. 

<p>Фото: napensii.ua</p>

Фото: napensii.ua

Пострадавшие женщины разместили в интернете объявления. Одна – о продаже гаража, вторая – объявление о сдаче квартиры в аренду. Через некоторое время им позвонили неизвестные – из Липецкой и Волгоградской областей – и предложили внести на банковские карты предоплату.

Уговорив своих жертв подойти к банкоматам и совершить ряд операций, злоумышленники похитили у них сбережения, находившиеся на счетах. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, общий ущерб составил около 25 тыс. рублей.  


<p>Фото: napensii.ua</p>
/ СИА /
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