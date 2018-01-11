Разбойное нападение на салон сотовой связи произошло в Иркутске

Сотрудники уголовного розыска работают над установлением личности злоумышленника, который накануне вечером 10 января совершил вооруженное нападение на салон связи, расположенный в Ленинском районе Иркутска. Фото: вся-округа.рф

Около 20 часов в дежурную часть поступило сообщение от работников салона связи, расположенного на улице Розы Люксембург. Заявители сообщили, что на их торговый объект было совершено нападение и злоумышленник похитил сотовый телефон, стоимостью свыше 60 тысяч рублей.

Полицейские опросили персонал магазина, работников и посетителей соседних торговых павильонов. Были изъяты и изучены записи с камер видеонаблюдения. На видеозаписи видно, как недалеко от места преступления находились двое молодых людей. Далее один из них вооружившись предметом похожим на пистолет совершил нападение на магазин и похитил гаджет. Сейчас сыщики проводят комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника и его знакомого. За информацию, которая поспособствует раскрытию преступления, назначено денежное вознаграждение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.