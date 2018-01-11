Изменения в порядке уплаты имущественных налогов физлицами одобрены правительством

Правительство РФ направило в Госдуму проект федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в связи с совершенствованием налогового администрирования», сообщается на сайте ФНС России. Фото: nb-forum.ru

В законопроекте предлагается ввести «специальные авансовые взносы», что позволит физлицам досрочно оплачивать имущественные налоги. При наступлении срока уплаты данных налогов налоговики автоматически зачтут эти авансовые платежи в бюджеты различных уровней.

Также документ отменяет комиссию при уплате налогов через кассу местной администрации, почтовое отделение (в случае отсутствия банка) или многофункциональные центры. За нарушение срока перечисления в бюджет налогов по поручению налогоплательщика эти организации будут нести ответственность.

Кроме того, в законопроекте описан порядок направления налоговых документов тем владельцам недвижимости, кто не является пользователем личного кабинета налогоплательщика, не живет в РФ и не сообщил свой контактный адрес органам налоговой службы. В таких случаях, уведомления будут направлять по месту нахождения налогооблагаемой недвижимости.