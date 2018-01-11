Когда год начался удачно: 26 клиентов Почты России стали миллионерами

По данным статистики государственных лотерей в результате розыгрыша новогодних тиражей 1 января 2018 года лотерейными миллионерами (обладателями выигрыша в категории «от 1 миллиона рублей») стали 26 человек, купившие билеты в отделениях Почты России. Это в 3,7 раза больше, чем годом ранее, когда миллионерами стали 7 человек. Фото: lucky-numbers.ru

Как сообщает пресс-служба Почты России, счастливые билеты приобрели в Еврейской автономной области, Ямало-Ненецком АО, Ставропольском, Пермском, Забайкальском краях, в Республиках Саха (Якутия), Тыва и Башкортостан, а также в Архангельской, Ивановской, Омской, Оренбургской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тверской, Тульской, Калужской, Липецкой областях, Москве и Санкт-Петербурге.

Восемь человек получили призы в размере 800 тыс. рублей.

Обладателями крупных выигрышей от 20 до 280 тысяч рублей стали 75 клиентов.

Общая сумма выигрышей по всем новогодним билетам 2017-2018 года, приобретенным в отделениях Почты России, составила более 782 млн рублей, что в 2,9 раза больше чем по новогодним билетам 2016-2017 года (270 млн рублей).

Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 350 тыс. почтовых работников.