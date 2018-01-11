Топ-10 регионов-лидеров по сбору страховых премий

В десятку регионов-лидеров по сбору страховых премий вошла Челябинская область, покинул десятку Ханты-Мансийский автономный округ. В тройке лидеров остались Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс. Данные основаны на официальной статистике Банка России по отрасли страхования по итогам января-сентября 2017 года.
«На первую десятку регионов-лидеров по сборам страховых премий в РФ пришлось 72,6% объема премий, полученных страховщиками за этот период. И большая часть – это традиционно столица. Доля заключенных договоров в этих регионах составила 63,3% от общего числа полисов по России», - сообщил И.Юргенс.
Доля Москвы выросла до 51,9%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 50,2%. Объем премий, собранный страховщиками в г. Москве, составил 499,2 млрд рублей, увеличившись на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Темпы прироста премий у Москвы, таким образом, оказались выше, чем в целом по РФ. Так, прирост премий по РФ составил 8,7%.
Доля выплат Москвы январе-сентябре 2017 года составила 46%, тогда как в аналогичном периоде 2016 года этот показатель составлял 45,7%. При этом объем выплат составил 181,7 млрд рублей, увеличившись на 9,5%, отметил И.Юргенс.
В пятерку лидеров по сбору премий вошли также г. Санкт-Петербург с показателем сборов 61,9 млрд рублей, долей рынка 6,4% и темпами прироста 4,7%, Московская область (25,7 млрд рублей, доля 2,7%, прирост премий на 1,3%), Республика Татарстан (19,5 млрд рублей, доля 2%, сокращение премий на 1,4%), Краснодарский край (18,5 млрд рублей, доля 1,9%, прирост премий 1%).
«Причем по сравнению с предыдущим отчетным периодом – первым полугодием 2017 года – здесь произошло небольшое перераспределение сил. Ранее на пятом месте была Свердловская область, теперь ее сместил вниз Краснодарский край», - отметил президент ВСС.
Самую высокую положительную динамику сборов в рассматриваемом периоде продемонстрировали следующие субъекты РФ: Камчатский край (рост премий на 86,3%), Чукотский автономный округ (рост премий на 39,9%), Республика Тыва (рост премий на 34,9%), Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу (рост премий на 34,7%), Хабаровский край (рост премий на 26,6%). Всего положительную динамику в рассматриваемом периоде продемонстрировали 58 субъектов РФ, тогда как по итогам 9 месяцев 2016 года таких субъектов было 79.
Отрицательную динамику по итогам 9 месяцев 2017 года продемонстрировали 28 субъектов РФ, тогда как по итогам 9 месяцев 2016 года таких субъектов насчитывалось 7 штук.
10-ка лидеров по сбору премий
Сведения о сборе премий и выплат в разрезе субъектов РФ по всем видам страхования по итогам 9 месяцев 2017 г.
|
№ п/п
|
Субъект РФ
|
Премии, тыс. руб., 9 мес. 2017
|
Доля, %
|
Изм., %
|
Выплаты, тыс. руб., 9 мес. 2017
|
Доля, %
|
Изм., %
|
Уро-вень вы-плат, %, 9 мес. 2017
|
Кол-во закл. договоров, 1 пол 2017, шт.
|
Доля, %
|
Изм., %
|
Ср стои-мость страх полиса, тыс. руб.
|
|
ИТОГО:
|
962 525 275
|
100,0
|
8,7
|
395 302 310
|
100,0
|
8,8
|
41,1
|
134 544 082
|
100,0
|
9,8
|
7,2
|
1
|
город Москва
|
499 152 314
|
51,9
|
12,3
|
181 692 863
|
46,0
|
9,5
|
36,4
|
57 119 253
|
42,5
|
12,8
|
8,7
|
2
|
город Санкт - Петербург
|
61 903 958
|
6,4
|
4,7
|
25 844 504
|
6,5
|
-1,7
|
41,7
|
5 782 465
|
4,3
|
5,7
|
10,7
|
3
|
Московская область
|
25 652 117
|
2,7
|
1,3
|
10 028 533
|
2,5
|
15,7
|
39,1
|
5 131 985
|
3,8
|
38,8
|
5,0
|
4
|
Республика Татарстан
|
19 514 266
|
2,0
|
-1,4
|
10 755 055
|
2,7
|
10,7
|
55,1
|
2 630 799
|
2,0
|
2,1
|
7,4
|
5
|
Краснодарский край
|
18 548 952
|
1,9
|
1,0
|
12 792 599
|
3,2
|
12,0
|
69,0
|
3 038 307
|
2,3
|
-3,5
|
6,1
|
6
|
Свердловская область
|
17 730 861
|
1,8
|
6,0
|
8 243 954
|
2,1
|
11,6
|
46,5
|
2 967 528
|
2,2
|
5,3
|
6,0
|
7
|
Самарская область
|
17 661 242
|
1,8
|
19,6
|
6 297 304
|
1,6
|
5,6
|
35,7
|
2 078 804
|
1,5
|
17,9
|
8,5
|
8
|
Нижегородская область
|
13 476 453
|
1,4
|
6,5
|
7 990 126
|
2,0
|
14,6
|
59,3
|
1 964 723
|
1,5
|
4,4
|
6,9
|
9
|
Республика Башкортостан
|
12 689 238
|
1,3
|
5,8
|
6 718 621
|
1,7
|
12,8
|
52,9
|
2 029 164
|
1,5
|
10,3
|
6,3
|
10
|
Челябинская область
|
12 119 969
|
1,3
|
1,3
|
6 807 833
|
1,7
|
-0,4
|
56,2
|
2 420 976
|
1,8
|
5,4
|
5,0
|
|
Итого по 10-ке
|
698 449 370
|
72,6
|
10,0
|
277 171 392
|
70,1
|
8,6
|
39,7
|
85 164 004
|
63,3
|
11,9
|
8,2