Топ-10 регионов-лидеров по сбору страховых премий

В десятку регионов-лидеров по сбору страховых премий вошла Челябинская область, покинул десятку Ханты-Мансийский автономный округ. В тройке лидеров остались Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс. Данные основаны на официальной статистике Банка России по отрасли страхования по итогам января-сентября 2017 года.

«На первую десятку регионов-лидеров по сборам страховых премий в РФ пришлось 72,6% объема премий, полученных страховщиками за этот период. И большая часть – это традиционно столица. Доля заключенных договоров в этих регионах составила 63,3% от общего числа полисов по России», - сообщил И.Юргенс.

Доля Москвы выросла до 51,9%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 50,2%. Объем премий, собранный страховщиками в г. Москве, составил 499,2 млрд рублей, увеличившись на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Темпы прироста премий у Москвы, таким образом, оказались выше, чем в целом по РФ. Так, прирост премий по РФ составил 8,7%.

Доля выплат Москвы январе-сентябре 2017 года составила 46%, тогда как в аналогичном периоде 2016 года этот показатель составлял 45,7%. При этом объем выплат составил 181,7 млрд рублей, увеличившись на 9,5%, отметил И.Юргенс.

В пятерку лидеров по сбору премий вошли также г. Санкт-Петербург с показателем сборов 61,9 млрд рублей, долей рынка 6,4% и темпами прироста 4,7%, Московская область (25,7 млрд рублей, доля 2,7%, прирост премий на 1,3%), Республика Татарстан (19,5 млрд рублей, доля 2%, сокращение премий на 1,4%), Краснодарский край (18,5 млрд рублей, доля 1,9%, прирост премий 1%).

«Причем по сравнению с предыдущим отчетным периодом – первым полугодием 2017 года – здесь произошло небольшое перераспределение сил. Ранее на пятом месте была Свердловская область, теперь ее сместил вниз Краснодарский край», - отметил президент ВСС.

Самую высокую положительную динамику сборов в рассматриваемом периоде продемонстрировали следующие субъекты РФ: Камчатский край (рост премий на 86,3%), Чукотский автономный округ (рост премий на 39,9%), Республика Тыва (рост премий на 34,9%), Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу (рост премий на 34,7%), Хабаровский край (рост премий на 26,6%). Всего положительную динамику в рассматриваемом периоде продемонстрировали 58 субъектов РФ, тогда как по итогам 9 месяцев 2016 года таких субъектов было 79.

Отрицательную динамику по итогам 9 месяцев 2017 года продемонстрировали 28 субъектов РФ, тогда как по итогам 9 месяцев 2016 года таких субъектов насчитывалось 7 штук.

10-ка лидеров по сбору премий

Сведения о сборе премий и выплат в разрезе субъектов РФ по всем видам страхования по итогам 9 месяцев 2017 г.