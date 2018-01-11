Новости

Топ-10 регионов-лидеров по сбору страховых премий

11 января 2018

В десятку регионов-лидеров по сбору страховых премий вошла Челябинская область, покинул десятку Ханты-Мансийский автономный округ. В тройке лидеров остались Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс. Данные основаны на официальной статистике Банка России по отрасли страхования по итогам января-сентября 2017 года.

«На первую десятку регионов-лидеров по сборам страховых премий в РФ пришлось 72,6% объема премий, полученных страховщиками за этот период. И большая часть – это традиционно столица. Доля заключенных договоров в этих регионах составила 63,3% от общего числа полисов по России», - сообщил И.Юргенс.

Доля Москвы выросла до 51,9%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 50,2%. Объем премий, собранный страховщиками в г. Москве, составил 499,2 млрд рублей, увеличившись на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Темпы прироста премий у Москвы, таким образом, оказались выше, чем в целом по РФ. Так, прирост премий по РФ составил 8,7%.

Доля выплат Москвы январе-сентябре 2017 года составила 46%, тогда как в аналогичном периоде 2016 года этот показатель составлял 45,7%. При этом объем выплат составил 181,7 млрд рублей, увеличившись на 9,5%, отметил И.Юргенс.

В пятерку лидеров по сбору премий вошли также г. Санкт-Петербург с показателем сборов 61,9 млрд рублей, долей рынка 6,4% и темпами прироста 4,7%, Московская область (25,7 млрд рублей, доля 2,7%, прирост премий на 1,3%), Республика Татарстан (19,5 млрд рублей, доля 2%, сокращение премий на 1,4%), Краснодарский край (18,5 млрд рублей, доля 1,9%, прирост премий 1%).

«Причем по сравнению с предыдущим отчетным периодом – первым полугодием 2017 года – здесь произошло небольшое перераспределение сил. Ранее на пятом месте была Свердловская область, теперь ее сместил вниз Краснодарский край», - отметил президент ВСС.

Самую высокую положительную динамику сборов в рассматриваемом периоде продемонстрировали следующие субъекты РФ: Камчатский край (рост премий на 86,3%), Чукотский автономный округ (рост премий на 39,9%), Республика Тыва (рост премий на 34,9%), Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу (рост премий на 34,7%), Хабаровский край (рост премий на 26,6%). Всего положительную динамику в рассматриваемом периоде продемонстрировали 58 субъектов РФ, тогда как по итогам 9 месяцев 2016 года таких субъектов было 79.

Отрицательную динамику по итогам 9 месяцев 2017 года продемонстрировали 28 субъектов РФ, тогда как по итогам 9 месяцев 2016 года таких субъектов насчитывалось 7 штук.

10-ка лидеров по сбору премий

Сведения о сборе премий и выплат в разрезе субъектов РФ по всем видам страхования по итогам 9 месяцев 2017 г.

№ п/п
Субъект РФ
Премии, тыс. руб., 9 мес. 2017
Доля, %
Изм., %
Выплаты, тыс. руб., 9 мес. 2017
Доля, %
Изм., %
Уро-вень вы-плат, %, 9 мес. 2017
Кол-во закл. договоров, 1 пол 2017, шт.
Доля, %
Изм., %
Ср стои-мость страх полиса, тыс. руб.
 
ИТОГО:
962 525 275
100,0
8,7
395 302 310
100,0
8,8
41,1
134 544 082
100,0
9,8
7,2
1
город Москва
499 152 314
51,9
12,3
181 692 863
46,0
9,5
36,4
57 119 253
42,5
12,8
8,7
2
город Санкт - Петербург
61 903 958
6,4
4,7
25 844 504
6,5
-1,7
41,7
5 782 465
4,3
5,7
10,7
3
Московская область
25 652 117
2,7
1,3
10 028 533
2,5
15,7
39,1
5 131 985
3,8
38,8
5,0
4
Республика Татарстан
19 514 266
2,0
-1,4
10 755 055
2,7
10,7
55,1
2 630 799
2,0
2,1
7,4
5
Краснодарский край
18 548 952
1,9
1,0
12 792 599
3,2
12,0
69,0
3 038 307
2,3
-3,5
6,1
6
Свердловская область
17 730 861
1,8
6,0
8 243 954
2,1
11,6
46,5
2 967 528
2,2
5,3
6,0
7
Самарская область
17 661 242
1,8
19,6
6 297 304
1,6
5,6
35,7
2 078 804
1,5
17,9
8,5
8
Нижегородская область
13 476 453
1,4
6,5
7 990 126
2,0
14,6
59,3
1 964 723
1,5
4,4
6,9
9
Республика Башкортостан
12 689 238
1,3
5,8
6 718 621
1,7
12,8
52,9
2 029 164
1,5
10,3
6,3
10
Челябинская область
12 119 969
1,3
1,3
6 807 833
1,7
-0,4
56,2
2 420 976
1,8
5,4
5,0
 
Итого по 10-ке
698 449 370
72,6
10,0
277 171 392
70,1
8,6
39,7
85 164 004
63,3
11,9
8,2
 

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании

Реклама на сайте