Два грузовых автомобиля провалились под лёд реки Лены

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Два грузовых автомобиля Урал – автокран и автоцистерна, при попытке пересечь реку в месте несанкционированной переправы, провалились под лёд, сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.

Известно, что происшествие произошло 10 января, однако сообщение об этом поступило от собственника автомобилей только на следующий день.

«Зимник, по которому грузовые автомобили пересекали реку, представляет собой несанкционированную ледовую дорогу, передвижение по которой опасно, – рассказал главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов. – К счастью, люди не пострадали, успев покинуть транспортные средства. В отношении собственника и водителей автомобилей надзорными органами будет проводиться всесторонняя проверка в соответствии с действующим законодательством».