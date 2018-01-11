ВТБ обновил бонусные категории в программе лояльности «Мой бонус»

Розничный бизнес банка ВТБ обновил бонусные категории в рамках программы лояльности «Мой бонус» для держателей кредитных карт. С января по март 2018 года включительно участники программы будут получать обратно на счет карты до 10% от суммы покупок, совершенных в следующих категориях: «Авиа и ж.-д. билеты», «Подарки/сувениры», «Цветы, флористика» и «Косметика и парфюмерия».

Кеш-бэк выплачивается ежемесячно в рублях за покупки в бонусных категориях, проведенные по карточному счету в предыдущем месяце за счет кредитного лимита. Подключиться к программе можно бесплатно в любом отделении, обслуживающем розничных клиентов или по телефону 8-800-200-23-26. Обновление бонусных категорий происходит ежеквартально.