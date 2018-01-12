Сбербанк аккредитовал малоэтажный жилой комплекс «Горизонт» в Иркутске

Получить кредит Сбербанка на покупку квартиры, таунхауса или квадрохауса в современном малоэтажном жилом комплексе «Горизонт» г.Иркутска можно по упрощенной схеме кредитования. Данный объект премиум класса от компании ООО «Новиград» недавно прошел аккредитацию в банке.

«Данное предложение застройки нам кажется достаточно перспективным – многие устали от многоэтажных домов и хотят приобрести подобное современное и комфортное жилье. Аккредитация позволила нам сформировать для потенциальных покупателей специальное предложение по ипотеке. Теперь клиенты, желающие приобрести жилье в этом поселке, могут оформить кредит в нашем банке без предоставления полной документации по объекту и застройщику, что значительно упрощает процедуру кредитования. Кроме того, наличие банковской аккредитации – это своего рода дополнительная гарантия для покупателя, позволяющая снизить риски, связанные с приобретением квартиры в еще строящемся объекте», - отмечает начальник сектора по работе с партнерами жилищного кредитования Иркутского отделения Сбербанка Олеся Техова.

ЖК «Горизонт» расположен на берегу залива в п.Новая Разводная, вблизи микрорайона Солнечный. Это охраняемая территория с собственной благоустроенной набережной, на которой предусмотрены прогулочная зона, детская и спортивная площадки, спуск к воде, зона отдыха, велодорожка. В поселке предусмотрены центральные городские сети водоснабжения и канализования. При этом строительная компания предлагает несколько вариантов жилья. Квартиры в поселке размещаются в трехэтажном доме с просторным холлом-подъездом. На каждом этаже от двух до четырех квартир площадью от 75 до 109 кв. м. Таунхаусы представляют собой квартиры площадью от 130 до 143 кв.м., расположенные в двух или трехэтажных блокированных домах. Такие квартиры выходят фасадами на две стороны и имеют внутренний дворик площадью от 0,5 соток. А также квадрохаусы – блокированные двух, трехэтажные дома из четырех квартир площадью от 210 до 311 кв.м. с гаражом, а также земельным участком от двух соток.

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