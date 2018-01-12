Связь-Банк увеличил оборот по эквайрингу до 6,7 млрд рублей за 2017 год

Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) существенно увеличил оборот по эквайрингу в 2017 году. Оборот за 2017 год достиг 6,7 млрд рублей и превысил аналогичный показатель 2016 года в 1,4 раза.

Увеличение объемов эквайрингового бизнеса Банка стало возможным благодаря активному развитию всех видов эквайринга - торгового, мобильного и интернет-эквайринга. На обслуживании в Банке находятся более 4 400 POS-терминалов, установленных в торгово-сервисных предприятий, в 2018 году планируется подключить еще до 2 000 новых POS-терминалов.

Торговые точки, подключенные к эквайрингу Связь-Банка, принимают к оплате карты всех платежных систем – национальную карту «Мир», международные VISA, Masterсard, JCB, Diners Club International, American Express.

В 2018 году основной фокус будет сделан на интернет-эквайринг, а также на продвижение торгового и мобильного эквайринга для малого и среднего бизнеса. За счет высокого качества обслуживания в 2018 году оборот по эквайрингу может превысить 10 млрд рублей. Оборот по Интернет-эквайрингу планируется удвоить, в том числе и за счёт развития автоплатежей.