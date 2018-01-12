РСХБ предлагает ипотеку от 5,17% у ключевых партнеров-застройщиков

Россельхозбанк предлагает ставку от 5,17% на весь срок ипотеки в рамках специального предложения на покупку квартир у застройщиков-ключевых партнеров Банка.



Новостройки в Москве и Московской области

ЖК «Скандинавия», ЖК «Москва А101», ЖК «Белые ночи», ЖК «Зеленый бор» (ООО «А101») – современные жилые комплексы в пос. Коммунарка и в Москве

ЖК «Испанские кварталы» (АО «А101 Девелопмент») – жилой район в Новой Москве с закрытыми дворами и развитой инфраструктурой

ЖК «Томилино» – кирпично-монолитный дом с квартирами площадью от 30 кв.м. в ближайшем Подмосковье (ООО «Томстрой»)



Новостройки в регионах России

г. Брянск – объекты ООО СКФ «Комфорт» и ООО «Жилищная строительная компания»

г. Калининград – ЖК «Грюнштадт», ул. Дзержинского (ООО «Эко-Город»)

г. Смоленск – объекты ООО «Стройинвестпроект»

Россельхозбанк является одним из лидеров российского рынка ипотечного кредитования, предлагая лояльные условия и специальные программы, которые позволяют приобретать качественное, современное жилье в новостройках.

Преимущества ипотеки РСХБ: фиксированная процентная ставка на весь срок кредитования (до и после регистрации права собственности и ипотеки), отсутствие комиссии за выдачу кредита, возможность подтверждения дохода по форме банка и выбора схемы погашения кредита. Срок рассмотрения заявки – не более 5 рабочих дней.