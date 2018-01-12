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РСХБ предлагает ипотеку от 5,17% у ключевых партнеров-застройщиков

12 января 2018

Россельхозбанк предлагает ставку от 5,17% на весь срок ипотеки в рамках специального предложения на покупку квартир у застройщиков-ключевых партнеров Банка.
 

Новостройки в Москве и Московской области

  • ЖК «Скандинавия», ЖК «Москва А101», ЖК «Белые ночи», ЖК «Зеленый бор» (ООО «А101») – современные жилые комплексы в пос. Коммунарка и в Москве 

  • ЖК «Испанские кварталы» (АО «А101 Девелопмент») – жилой район в Новой Москве с закрытыми дворами и развитой инфраструктурой

  • ЖК «Томилино» – кирпично-монолитный дом с квартирами площадью от 30 кв.м. в ближайшем Подмосковье  (ООО «Томстрой»)
       

Новостройки в регионах России

  • г. Брянск – объекты ООО СКФ «Комфорт» и ООО «Жилищная строительная компания»

  • г. Калининград – ЖК «Грюнштадт», ул. Дзержинского (ООО «Эко-Город»)

  • г. Смоленск – объекты ООО «Стройинвестпроект»   

Россельхозбанк является одним из лидеров российского рынка ипотечного кредитования, предлагая лояльные условия и специальные программы, которые позволяют приобретать качественное, современное жилье в новостройках. 

Преимущества ипотеки РСХБ: фиксированная процентная ставка на весь срок кредитования (до и после регистрации права собственности и ипотеки), отсутствие комиссии за выдачу кредита, возможность подтверждения дохода по форме банка и выбора схемы погашения кредита. Срок рассмотрения заявки – не более 5 рабочих дней.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.


/ СИА /
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