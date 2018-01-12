«Россельхозбанк» меняет формат присутствия в Республике Северная Осетия-Алания

АО «Россельхозбанк» уведомляет, что в целях повышения качества банковских услуг 7 марта 2018 года произойдет преобразование Северо-Осетинского филиала Банка и его внутренних структурных подразделений в операционные офисы Ставропольского филиала.

АО «Россельхозбанк» в полной мере несет ответственность по обязательствам перед клиентами Северо-Осетинского филиала. Условия обслуживания клиентов после перевода, адреса и телефоны подразделений останутся прежними.

С 12 марта 2018 года будут действовать новые платежные реквизиты:

к/с №: 30101810200000000701 в отделении по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации

ИНН: 7725114488

КПП: 263543001

БИК: 040702701

Переоформление ранее заключенных Северо-Осетинским филиалом договоров не требуется.

Погашение кредитов и оплату процентов клиенты Банка могут самостоятельно производить через банкоматы с функцией приема наличных и информационно-платежные терминалы. Клиенты смогут продолжить обслуживание в любом офисе Россельхозбанка на территории Республики Северная Осетия-Алания и Ставропольского края.

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону 8-800-100-0-100.