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«Россельхозбанк» меняет формат присутствия в Республике Северная Осетия-Алания

12 января 2018

АО «Россельхозбанк» уведомляет, что в целях повышения качества банковских услуг 7 марта 2018 года произойдет преобразование Северо-Осетинского филиала Банка и его внутренних структурных подразделений в операционные офисы Ставропольского филиала.

АО «Россельхозбанк» в полной мере несет ответственность по обязательствам перед клиентами Северо-Осетинского филиала. Условия обслуживания клиентов после перевода, адреса и телефоны подразделений останутся прежними. 

С 12 марта 2018 года будут действовать новые платежные реквизиты: 

к/с №: 30101810200000000701 в отделении по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации 

ИНН: 7725114488 

КПП: 263543001 

БИК:  040702701 

Переоформление ранее заключенных Северо-Осетинским филиалом договоров не требуется.

Погашение кредитов и оплату процентов клиенты Банка могут самостоятельно производить через банкоматы с функцией приема наличных и информационно-платежные терминалы. Клиенты смогут продолжить обслуживание в любом офисе Россельхозбанка на территории Республики Северная Осетия-Алания и Ставропольского края. 

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону 8-800-100-0-100.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.


/ СИА /
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