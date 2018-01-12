На капремонт Саянского психоневрологического интерната потратили 27,3 млн рублей из бюджета Иркутской области

В Саянском психоневрологическом интернате (ПНИ) завершен капитальный ремонт, на его проведение было выделено 27,3 млн рублей, из них 3,2 млн рублей – средства Пенсионного фонда РФ, 14,8 млн рублей из резервного фонда Президента РФ, 9,3 млн рублей – из областного бюджета. В учреждении проведен ремонт столовой, кровли жилого корпуса, теплового пункта и выборочный капитальный ремонт электроснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Иркутской области.

Как сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, в Саянском ПНИ приобретено спортивное и игровое оборудование, организован литературный кружок, работает библиотека. Залит каток, вокруг здания установлены сделанные руками ребят снежные фигуры. Для формирования трудовых навыков и повышение уровня адаптации в социуме создано девять постоянно действующих бригад для выполнения определенных видов хозяйственных работ, составлен план-график их выполнения: в пищеблоке, буфете, в овощехранилище, на территории, в банно-прачечном комплексе, швейной мастерской, в теплице, на поле, в корпусе. Работа распределяется с учетом индивидуальных интересов каждого клиента. В учреждении проживают 355 подопечных, из которых более 80% инвалиды молодого возраста.

Одно из нововведений интерната – создание комнаты социально-бытовой адаптации, в которой есть все необходимые для жизнедеятельности зоны: прихожая, ванная, кухня, спальное место, зона отдыха, а также зона, оснащённая техническими средствами реабилитации. В комнате социально-бытовой адаптации проходят обучение от трех до пяти получателей социальных услуг в месяц. Ребята приобретают навыки самообслуживания: учатся пользоваться коляской, ходунками, костылями, электроприборами, современными средствами связи. Прививаются и навыки самообслуживания: умение застелить кровать, приготовить завтрак, протереть пыль, аккуратно сложить в шкаф одежду, закрыть и открыть входную дверь. Предполагается вовлекать в эту деятельность и людей старшего возраста.

– Сегодня опыт показывает, что применение трудотерапии, организация спортивной и творческой деятельности в психоневрологическом интернате помогает приобрести новые коммуникативные связи, избавиться от чувства изоляции, почувствовать удовлетворение от трудовых процессов и повысить материальный уровень получателей социальных услуг, а также меняет сознание и психологический настрой подопечных, – подчеркнул Владимир Родионов.