Кто первый после биткоина? Борьба между криптовалютами обостряется

Уже почти месяц с завидной регулярностью появляются тревожные для биткоина новости. Последняя новость основана на рыночных слухам о том, что криптовалютный трейдинг могут запретить в Южной Корее, а китайские власти могут запретить майнинг биткоинов. На этом фоне на рынке криптовалют происходят интересные движения. Биткоин приостановил рост, появились новые перспективные “звёзды” на криптовалютном горизонте (IOTA, Stellar, Tron), обострилась борьба за статус второй криптовалюты.

В конце 2017 года на второе место по размеру капитализации вышел риппл. Но такое положение вещей не устраивало Etherium (его плюсы – наличие smart contracts и открытая платформа) – он быстро вернул себе статус “первого после биткоина”. Этому способствовали запуск альфа-версии Casper, благодаря которой эфир может быстро перейти в режим Proof-of-Stake. Кроме того, Виталик Бутерин предложил децентрализованную модель ICO, которая уже привлекла внимание инвесторов со всего мира.

На наш взгляд, борьба за второе место среди криптовалют в дальнейшем продолжится. Основные претенденты – Ripple, Etherium, Bitcoin Cash. На мой взгляд, главная их особенность в сравнении с биткоином – сомнения участников рынка в их децентрализованности. Заметная доля Ripple принадлежит одноимённой компании, а Виталик Бутерин и Роджер Вер имеют возможность вносить коррективы в развитие технологий эфира и биткоин кэш соответственно. В отличие от риппл, история этих криптовалют тесно связана с биткоином Бутерин и Вер владеют заметным количество биткоинов. Теоретически, они могут влиять на ход торгов криптовалютами и поддерживать курсы эфира и биткоина кэш, приобретая эти коины за биткоины (пользуются ли они этой возможностью неизвестно – транзакции анонимны).

Отметим, что упомянутые криптовалюты заметно выигрывают у биткоина в скорости и времени транзакций. Тем не менее, биткоин продолжает прочно удерживать статус главной криптовалюты. В его пользу играет узнаваемость у широкого круга инвесторов и большое количество уже проведённых транзакций – инфраструктура обката. Первое место биткоина не может пошатнуть даже нерешённая проблема масштабируемости.

Роман Ткачук, старший аналитик Альпари