Разлив нефти на реке Лене в Иркутской области ликвидирует МЧС

Фото: 38.mchs.gov.ru

Спасатели ликвидируют нефтепродукты, разлившиеся на месте провала под лед автоцистерны в Иркутской области, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. Уточняется, что в бензовозе было 20 тонн топлива.

Последствия аварии устраняют при помощи заградительных бон, сорбента и специального оборудования. В проведении работ задействовано 39 человек, 12 единиц техники. На данный момент место выезда на лед огорожено.

– Глубина в месте провала составляет более 5 метров, расстояние до берега 30 метров, ширина реки в данном месте 250 метров, толщина льда в месте провала недостаточна для тяжёлой техники и составляет 30 сантиметров. Эти обстоятельства осложняют проведение аварийных работ на данном участке реки, – отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области полковник Валерий Шанц. – Однако главной задачей является подъём автомобилей таким образом, чтобы не нарушить целостность цистерны, в которой находятся нефтепродукты. Со стороны МЧС России будут приняты меры административного воздействия в отношении собственника и водителей большегрузов, допустивших происшествие.

Сегодня, 12 января, в районной администрации будет решаться вопрос по поднятию техники.

Сам бензовоз ушел под воду 10 января при попытке пересечь реку Лена в Киренском районе вне ледовой переправы. Водителю удалось выбраться из машины. На помощь большегрузу был направлен автокран, но провалился в том же месте.