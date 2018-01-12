Иркутянина задержали при обмене фальшивых долларов в Таиланде

Фото: asiagood.ru

53-летний житель Иркутска был задержан при попытке обмена фальшивых долларов в Таиланде. Подделку обнаружили в одном из пунктов обмена валюты Паттайи, где мужчина отдыхал по путевке. Теперь он будет дожидаться суда около двух месяцев в тайской тюрьме строгого режима «Нонг Пла Лай». Об этом сообщилает портал «НГС. Новости».

По словам сына задержанного, отец получил фальшивые купюры при обмене рублей на доллары в одном иркутских банков. Отец и тайский адвокат надеются, что полученная справка из банка о том, что он действительно менял деньги там, станет доказательством его невиновности.

В случае признания вины потерпевшего, ему грозит срок до 25 лет в тайской тюрьме или штраф. При этом один из советов, поступивший к семье — признать вину и тогда отцу выпишут штраф и отпустят, в любом другом случае его, по мнению местных, всё равно признают виновным.

Сейчас семья ищет средства для помощи отцу. Чтобы отца выпустили из тюрьмы и дали возможность ждать суда в Патаайе без паспорта, нужно внести залог в 300 тысяч бат.