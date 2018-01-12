Инфляция в Приангарье: огурцы стали дороже, а путевки в Китай подешевели

Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги в Иркутской области в декабре 2017 года составил 100,4%, сообщает Иркутскстат.

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Продукты

Цены на продовольственные товары выросли в среднем на 0,7%. Из продуктов питания в декабре значительно подорожали огурцы свежие (на 30%), яйца (19%), капуста (14%), помидоры (13%), бананы (9%), виноград (8%), картофель (6%), груши, морковь и мороженое (на 4%). На 1-2% подорожала баранина, колбаса полукопченая и варено-копченая, рыбопродукты, молоко и молочная продукция, национальные сыры и брынза, зефир, пастила, шоколад и кофе. В пределах 1-2% увеличились цены на хлеб из ржаной и из смеси муки ржаной и пшеничной, сдобные изделия, лук, свеклу, чеснок и яблоки.

Одновременно с этим снизились цены на крупу гречневую (на 5%), апельсины, консервы овощные для детского питания и овсяные хлопья (на 2%).

Промтовары

Непродовольственные товары стали дороже в среднем на 0,2%. В этой группе заметно выросли цены на наборы корпусной мебели и бензин автомобильный (на 2%).

На 1% дороже стали полотенца кухонные, подушки, юбки из полушерстяных и смесовых тканей, туфли женские из натуральной кожи, щетки и пасты зубные, сигареты отечественные, товары детского ассортимента (пеленки, комбинезоны утепленные, костюмы для детей ясельного возраста, колготки, ботинки, полуботинки для дошкольников) и игрушки.

Такое же повышение цен зафиксировано на ряд строительных материалов (рубероид, плитку керамическую, мойки), обеденные столы, вешалки, табуреты, чайники эмалированные, телевизоры, машины стиральные и дизельное топливо.

Лекарства

Из наблюдаемых медицинских товаров повысились цены на термометры (на 4%), корвалол (3%) и аспирин (2%). В то же время снизились цены на валидол, настойку пустырника (на 3%), анальгин, бисопролол, индапамид и поливитамины без минералов (на 2%).

Услуги

Сводный индекс потребительских цен и тарифов в сфере платных услуг в декабре составил 100,1%. Зафиксирован рост стоимости проезда в поездах дальнего следования (на 8,4%), абонентской платы за радиотрансляционную точку (7,7%), подорожал ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов (на 1,3%).

В то же время на 3% подешевели авиабилеты, проживание в гостинице, поездки на отдых в Китай.