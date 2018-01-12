Минэкономразвития Иркутской области поддержало медицинскую организацию

Минэкономразвития Иркутской области отозвало судебный иск в отношении медицинской организации, которая не смогла вовремя выплатить налоги после получения субсидии. Благодаря сотрудничеству органов власти и бизнеса, предпринимателям удалось избежать необходимости возвращения в казну трехмиллионной субсидии, сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области.

Получив от регионального министерства экономического развития субсидию на развитие бизнеса, частная медицинская организация по условиям заключенного с властями соглашения должна была выплатить налоги, вернув около двух третей полученных денег. Общая сумма налогов составляла около двух миллионов рублей, сумма субсидии – три миллиона. При этом организация не просто выполнила все предписанные соглашением требования, но и создала в два раза больше рабочих мест, наняв дополнительных сотрудников. Однако руководство предприятия не смогло полностью выплатить нужную сумму вовремя, попросив у властей отсрочку. Представители Минэкономразвития, соблюдая законные процедуры, вынужденно обратились в суд. Исковое заявление было отозвано сразу после уплаты налогов.

– Несмотря на то, что руководство фирмы выплатило налоги с опозданием почти на год, Минэкономразвития согласилось пойти навстречу, отозвав исковое заявление. Необходимо отметить, что некоторые органы власти, а особенно администрация города Иркутска, не так часто готовы идти на компромисс с бизнесом. Не всегда конфликты между предпринимателями и властью заканчиваются судом, а представители министерств готовы идти навстречу, поддерживая и развивая бизнес, – подчеркнула начальник юридического отдела аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области Юлия Игнатьева.